Gabriel Caballero: "Fue el peor partido desde que estoy en Dorados"

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Dorados de Sinaloa sufrió una dolorosa derrota que puso fin a su larga racha de partidos sin perder, luego de caer en su visita del pasado sábado frente a los Alebrijes de Oaxaca, en el encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Ascenso Bancomer MX.

Gabriel Caballero habló en conferencia de prensa sobre el desastroso partido del conjunto sinaloense en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde fueron superados de principio a fin y les encajaron cinco goles.

“Fue un partido muy malo para nosotros, ha sido el peor desde que estoy en Dorados, el responsable soy yo, ya que no nos salió nada, nos ganaron en todo y no hay mucho que decir ya que todo se reflejó en la cancha”, comentó.

Más allá de la derrota, el director técnico se fue molesto por la forma en cómo se dio el resultado, calificándolo como un nuevo llamado de atención en este cierre de la fase regular previo a lo que será la defensa del campeonato en la liguilla.

“Hay formas de perder y hoy no fue la adecuada, todas las goleadas en ocasiones es por desorden o son circunstanciales, pero es una buena llamada de atención para corregir los errores a lo largo de la semana de cara al próximo juego”, señaló.

Por último, el estratega argentino negó que haya relajación en el plantel por la privilegiada situación en la que se encuentra por ser los actuales monarcas y líderes de la competencia, agregando que todo queda solamente en un mal partido.

“Esa situación de relajarnos desde un inicio se habló con el grupo, cuando uno se llega a relajar lo hace al principio del torneo, no en estas instancias finales y no con todo lo bueno que hemos hecho. Por este partido no se borra nuestro buen papel que hemos realizado en el torneo, por algo aún continuamos siendo líderes, este fue un partido malo, un accidente y ahí tiene que quedar”, concluyó.