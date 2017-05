Gabriel Hachen: "Convencidos de darle la vuelta al resultado"

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Este sábado se jugaron los primeros noventa minutos de la final por el ascenso, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de la BUAP, donde los Dorados de Sinaloa no pudieron aprovechar la superioridad numérica en la segunda parte y cayeron por la mínima diferencia en el marcador.

Gabriel Hachen habló en zona mixta sobre la derrota en la ida, en un encuentro en el que no se le dieron las cosas tanto al conjunto sinaloense como a él en lo personal, tras haber desaprovechado dos ocasiones que pudieron haberlos puesto en ventaja.

“No veníamos con la mentalidad de perder, queríamos venir a buscar el partido, pero no se dio así y ahora tendremos que remontar el marcador en nuestra casa”, declaró.

A pesar del resultado en Puebla, el atacante argentino se mostró seguro de poder cambiar el rumbo de la historia y lograr el ascenso al máximo circuito el próximo sábado con el apoyo de su afición en el Estadio Banorte.

“Las finales son distintas, las finales son partidos a parte, las estadísticas quedan atrás, acá gana el mejor y punto. Estamos convencidos de darle la vuelta al resultado y ahora hay que seguir trabajando, darle la vuelta a la página y pensar ya en lo que viene”, comentó.

El camiseta #59 del equipo de Sinaloa prefirió no opinar ante los cuestionamientos sobre el tema del arbitraje, luego de que al final del partido se generara mucha polémica en torno a las decisiones tomadas por Alejandro Funk dentro del terreno de juego.

“No sé nada del arbitraje, yo no me meto con el arbitraje, aunque sea bueno o malo. La verdad no soy el indicado para hablar del tema, yo me dedico a jugar, el equipo se dedica a hacer el trabajo y que del arbitraje se encarguen ellos”, finalizó.