Gabriel Caballero: "Hay que pedirle perdón a la afición"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa no pudo darle la vuelta al marcador global en su casa frente a Lobos BUAP, este sábado por la noche, con lo que dejó escapar de sus manos la posibilidad de lograr el regreso al máximo circuito a tan sólo un año de haber consumado su descenso.

Gabriel Caballero habló en conferencia de prensa, lamentando lo sucedido en la final por el ascenso, luego de haber estado arriba en la eliminatoria por un momento que rápidamente se apagó con los dos goles de los poblanos en la recta final de la primera mitad.

“Realmente es una tristeza muy grande que estamos viviendo, pero por otro lado hicimos un gran esfuerzo, hicimos lo más difícil y tuvimos cinco minutos de desconcentración. A pesar de tener las opciones después fue más difícil, bajó el ímpetu y eso nos dolió”, declaró.

A pesar de que el panorama parecía inmejorable para los sinaloense en los primeros instantes, las desatenciones en la parte defensiva les costaron perder esa ventaja que habían conseguido y con ello quedarse en la división de plata tras un gran año del equipo que fue campeón en el Apertura 2016 y llegó hasta las semifinales en el Clausura 2017.

“La cabeza no está para hacer un análisis, ahora hay tristeza, hay desilusión. Hicimos los dos goles, pero queríamos hacer tres o cuatro, queríamos seguir igual. En definitiva perdimos o empatamos pero no nos alcanzó. Los jugadores hicieron un gran año que no se pudo culminar con lo más importante que era el ascenso”, manifestó.

Por último, el director técnico argentino le dedicó unas palabras a la afición del ‘Gran Pez’ que siempre estuvo presente en las tribunas del Estadio Banorte durante toda la temporada.

“Primero hay que darle las gracias a la afición por todo el apoyo y después pedirle perdón por no darles la satisfacción que también esperaban. Hay que levantar la cabeza que vendrá otro oportunidad para nosotros”, finalizó.