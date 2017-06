Freddy Martín: "Regreso con la ilusión de buscar el ascenso"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continuó con sus trabajos de preparación, este martes por la mañana, en la cancha del Estadio Banorte, de cara al torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX, bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Diego Ramírez.

Freddy Martín, uno de los jugadores que llegaron durante el régimen de transferencias, habló en conferencia de prensa sobre lo que será su segunda etapa con el conjunto sinaloense, luego de haber estado anteriormente en el Clausura 2016.

“Estoy muy contento y agradecido con la institución de que pensara en mí para este proyecto. Regresó con la espina clavada de mejorar las cosas que hice cuando estuve aquí en Primera División y dar lo mejor de mí para que el equipo esté donde debe estar”, comentó.

El atacante yucateco vivió el descenso que sufrió el equipo de Sinaloa hace un año a la división de plata, por lo que en su regreso espera levantar el título para después luchar por ese regreso a la máxima categoría.

“Me fui muy triste cuando me toca partir después del descenso, la verdad es que no me quería ir, me quería quedar acá pero por circunstancias que se fueron dando terminó saliendo y regresando a Venados. Ahora que me dan la posibilidad de regresar vengo con toda la ilusión de ser campeón y buscar el ascenso”, declaró.

Por último, Martín Mex destacó la competencia que hay al interior del grupo por ganarse un lugar en el once titular, pues llegaron varios jugadores de calidad y con experiencia que le ayudarán mucho al ‘Gran Pez’.

“La competencia está muy reñida, ahora que veo los jugadores que hay son de mucha calidad que ya han pisado la Primera División. Se armó un buen plantel con jugadores jóvenes y otros no tan jóvenes, pero con eso, aunado a la experiencia que tenemos, podemos hacer muchas cosas buenas aquí”, finalizó.