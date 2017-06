Jesús Chávez: "Es una revancha deportiva que pedí"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continuó con sus trabajos de preparación, este martes por la mañana, en la cancha del Estadio Banorte, de cara al torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Diego Ramírez.

Jesús Chávez habló al término de la práctica en conferencia de prensa explicando cómo fue que se dio su llegada al conjunto sinaloense, tomando esto como una revancha personal para recuperar su mejor nivel, a pesar de haber bajado de un equipo de la Primera División a la categoría de ascenso.

“Tengo que agradecer por la bienvenida. Pertenezco a Xolos y se me abrió la oportunidad de poder venir, platicamos con la directiva de allá y con la directiva de Dorados, se habló con el cuerpo técnico también y hay que aprovecharla. Es una revancha deportiva que pedí, quiero recuperar mi nivel y es un bonito reto, no le tengo miedo a la división y quiero ayudar al equipo”, declaró.

El defensa lateral se incorporó al equipo de Sinaloa desde el pasado viernes, encontrándose con algunos jugadores con los que había compartido equipo antes con lo que espera lograr grandes cosas en la campaña que dará inicio el próximo mes.

“En esta semana que tengo aquí entrenando conozco a muchos de los compañeros. Por el trabajo que se está haciendo, la unión que hay dentro del grupo, la base de jugadores que se quedó se pueden hacer cosas muy importantes”, comentó.

Para finalizar, el nacido Torreón, Coahuila recordó lo que fue su primera etapa con el ‘Gran Pez’, reconociendo que no estuvo en su mejor momento por algunos problemas personales, por lo que espera que en esta segunda oportunidad las cosas sean diferentes.

“Fue una etapa difícil, en lo futbolístico no estuve en mi mejor momento, tuve cosas personales que tampoco me ayudaron como el caso de mi madre que terminó falleciendo y mi cabeza estaba en todos lados. No fue un año muy agradable para muchos pero lo bonito del fútbol es que da revanchas”, concluyó.