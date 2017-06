José Ángel Coronel: "Me he sentido muy apoyado por Dorados"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Si algo ha caracterizado al estado de Sinaloa es su enorme aportación en cuanto a deportistas se refiere, algo que no pasa desapercibido en Dorados, equipo que, a pesar de solamente tener catorce años de fundado, ha sabido sacar jóvenes de la cantera y colocarlos en clubes importantes del fútbol mexicano.

Casos podemos ver muchos, desde Jorge Iván Estrada hasta los más recientes como Mario Osuna, Javier Salas y Javier Güémez, quienes ya han defendido la camiseta de la Selección de México en diferentes competencias.

Después de un año muy productivo en las fuerzas básicas del equipo de Sinaloa, llegando a la final de la Tercera División y consiguiendo el liderato en la Segunda División, algunos de los jóvenes fueron incorporados al primer equipo para realizar la pretemporada.

Uno de los nombres que más se destacan entre esos juveniles es el de José Ángel Coronel, quien se coronara como campeón de goleo individual en la Liga de Nuevos Talentos y recibiera hace unos días dicho premio de las manos del gran goleador mexicano Hugo Sánchez.

“Me habló el director de fuerzas básicas, el profesor Marco Marroquín, y me dice que ya me prepare porque tenía que presentarme con el primer equipo. Fue una gran noticia y me sentí muy contento”, comentó el joven delantero.

El nacido en Culiacán, Sinaloa compartió que ha tenido muchas muestras de apoyo de parte de sus más allegados, así como el apoyo del 'Gran Pez' que ahora le da la oportunidad que tanto había esperado.

“Todos me dicen que no me conforme y que le siga metiendo. He recibido muchas muestras de apoyo, me he sentido muy por apoyado por el club, por mis amigos, por mis familiares y ahora hay que seguir demostrando”, declaró.

Con apenas 20 años de edad, Coronel Benítez tiene claro lo que quiere lograr en esta nueva etapa de su corta carrera, pues no le basta con sólo formar parte del primer equipo, también quiere tener participación en cualquiera de los dos torneos en el semestre.

“Si estoy aquí es para ganarme un lugar, ya sea en el equipo de copa o de liga, no vengo solamente a estar entrenando. Este es un equipo joven, pero también está rodeado de muchos jugadores de experiencia que nos han sabido arropar”, finalizó.