Gabriel Hachen: "Este equipo va a ser protagonista siempre"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continuó con sus trabajos de preparación, este jueves a doble sesión, en la cancha del Estadio Banorte, de cara al torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Diego Ramírez.

Gabriel Hachen, uno de los jugadores importantes que se quedaron en el plantel, habló en conferencia de prensa lamentando todavía aquella final por el ascenso perdida frente a Lobos BUAP, aunque sabiendo que es momento de levantar la cabeza y encarar esta nueva temporada de la mejor manera.

“Todavía, aunque no parezca, estoy muy dolido por lo que pasó, eso es algo que en lo personal me lo voy a reprochar siempre. No creo en las revanchas, pero sí en otra oportunidad que tenemos para este torneo, tenemos que levantar la cabeza y pensar en lo que viene”, comentó.

El argentino que reportara apenas este miércoles a la pretemporada también se refirió a la salida de su compatriota Gabriel Caballero, técnico con el que llegó al conjunto sinaloense y consiguió cosas importantes como el título de liga en el Apertura 2016.

“Fue algo para nosotros muy feo, es una persona a la que hemos agarrado mucho cariño, que le ha dado mucho a la institución y a nosotros en los futbolístico. Gabriel (Caballero) como su cuerpo técnico son grandes personas y siempre son dolorosos estos cambios pero así es el fútbol y hay que acomodarse al nuevo técnico”, declaró.

Por último, el delantero rosarino calificó como un acierto de la directiva el hecho de mantener la base del anterior torneo, esperando que los jugadores que llegaron como refuerzos aporten para seguir peleando por los primeros puestos en la división de plata.

“Está perfecto que se mantenga la base, en el año se vio que son jugadores que han rendido muy bien y es un acierto que se mantenga y que se complemente con gente que viene a apoyar. Creo que cada uno de los chicos que vienen saben que fue un buen año el que tuvimos y se tienen que acoplar a eso y a pelear porque este equipo va a ser protagonista siempre”, finalizó.