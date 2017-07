Diego Ramírez: "Hay que reconocer que el rival fue mejor"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Este martes dio inicio una nueva edición de la Copa Corona MX, donde Dorados de Sinaloa sufrió una derrota frente a Leones Negros de la UdeG, en la cancha del Estadio Banorte, con lo que comprometió su situación en el primer sector y prolongó su mala racha en el certamen.

Diego Ramírez habló al término del encuentro en conferencia de prensa sobre la presentación en el torneo de copa, reconociendo que el cuadro universitario fue el mejor dentro del terreno de juego, a pesar de que registraron menos disparos a puerta que los sinaloenses.

“En definitiva, hay que reconocer que el rival fue mejor. No hay excusas para eso, no fue un rival que nos generara mucho peligro, quizá los goles fueron algo circunstanciales, pero eso es parte del juego, el rival concretó y nosotros no”, declaró.

El director técnico del ‘Gran Pez’ rescató la reaparición de Elio Castro, quien volvió a la acción tras una larga recuperación de la lesión sufrida en las semifinales de la campaña pasada y que completó los noventa minutos del partido.

“Este partido me viene muy bien para recuperar gente, sabíamos de los riesgos que se corrían, pero hoy ganó mucho al recuperar a Elio Castro, estuvo un poco desfasado pero es normal, viene de una lesión larga, bastante delicada y me da mucho gusto de que regrese”, comentó.

Otro aspecto que destacó Ramírez Deschamps fue la respuesta del juvenil José Ángel Coronel, quien hizo su debut con el primer equipo al ingresar de cambio al minuto 73 y que se atrevió a buscar el arco contrario en par de ocasiones.

“Los cambios que hice entraron bien, cabe destacar al muchacho Coronel, que es un debutante y lo hizo bastante bien, dejándome muy buen sabor de boca. Me quedó con ganas de meter a los otros dos chicos que tenía en la banca, pero el partido y las circunstancias no me lo permitieron”, finalizó.

El siguiente compromiso del equipo de Sinaloa será visitando el próximo viernes a los Mineros de Zacatecas, en el encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX.