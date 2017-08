Diego Ramírez: "La liga es la prioridad de Dorados"

Google Plus

Dorados de Sinaloa sufrió su segunda derrota del torneo en la Copa Corona MX, al caer por goleada en su visita ante los Diablos Rojos del Toluca, en la cancha del Estadio Nemesio Díez, con lo que comprometió su situación en el primer sector al quedarse en el fondo de la tabla sin poder sumar todavía.

Diego Ramírez habló en conferencia de prensa sobre este nuevo descalabro en el certamen copero, en un encuentro donde, si bien el resultado no fue el esperado, sí le sirvió para sacar conclusiones de cara a lo que será su siguiente compromiso este viernes dentro del Ascenso Bancomer MX frente a los Venados de Yucatán.

“Es evidente de que para nosotros la prioridad es la liga, estos partidos de copa nos sirven mucho para poner en ritmo a la gente que no participa tanto, a los que vienen saliendo de lesiones o el poner a jugar a los jóvenes. Sacamos buenas conclusiones que no pudimos acompañar de buenos resultados, trataremos de corregir pero sin duda sacamos el mejor provecho de lo que pasó y ya estamos enfocados para el partido ante Mérida en la liga”, expresó.

El director técnico del conjunto sinaloense rescató algunas individualidades de la visita al Estado de México, como lo fue el caso del guardameta Carlos López, que sigue mostrando buenas cosas a pesar de su corta edad

“Hay cosas rescatables de este partido, hay temas individuales como el que acabo de incorporar a un arquero muy joven, hoy me parece que hace un buen partido, los goles que hace Toluca son de muy buena calidad y no pudo hacer mucho pero mostró personalidad, también estoy probando jugadores que no vienen jugando mucho en la liga”, comentó.

Ramírez Deschamps falló en su segundo intento por cortar la racha negativa que tiene el ‘Gran Pez’ en el certamen copero, quedando prácticamente al borde de la eliminación. Sin embargo, le restó importancia a las dos derrotas y dejó en claro que la prioridad del equipo es el torneo de liga.

“Esta segunda derrota no nos deja bien parados pero ojalá que en los partidos siguientes podamos revertir la situación para poder aspirar a algo más, pero que quede claro que la liga es la prioridad para Dorados. Se utiliza la copa para poner en ritmo a la gente que viene jugando menos, los jóvenes que vienen haciendo una competencia sana y para los que vienen recuperándose de lesiones fuertes”, finalizó.