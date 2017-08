Diego Ramírez:"Cometimos errores que nos costaron el gol tempranero"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa rescató un punto importante en la recta final del partido del pasado sábado frente a los Bravos de Juárez, en la cancha del Estadio Banorte, con lo que mantuvo su invicto y el liderato en la tabla general del Ascenso Bancomer MX tras las primeras seis jornadas transcurridas.

Diego Ramírez habló en conferencia de prensa sobre lo que le dejó el empate a uno como locales, con un toque de informidad por lo mostrado durante la primera mitad, donde el cuadro fronterizo fue el dominador y se puso en ventaja desde temprano en el marcador con un gol de Rodrigo Prieto que les complicó todo el trámite del encuentro.

“Me voy con un gran contraste, no me gustó el funcionamiento del equipo durante el primer tiempo, estábamos inconformes por el accionar ya que cometimos errores que nos costó el gol tempranero de ellos y en general el escaso control del juego en ese lapso. En el segundo tiempo se hicieron modificaciones y el equipo mejoró, la actitud fue muy diferente y destaco eso de mis jugadores ya que gracias a eso lograron sacar el empate que nos mantiene en el liderato”, señaló.

El director técnico del conjunto sinaloense calificó como un buen parámetro los dos últimos compromisos que han sostenido en la división de plata, pues tanto los juarenses como Alebrijes de Oaxaca son equipos que se caracterizan por ser protagonistas y pelear por los primeros puestos.

“Creo yo que tanto este partido como el anterior, donde ambos fueron empates, los tomo como parámetros en el tema de que pueden ser como partidos de liguilla, es importante sacar conclusiones de estos dos partidos ya que posiblemente nos los podemos encontrar más adelante”, declaró.

Por último, Ramírez Deschamps comentó que podrían sostener un partido amistoso durante descanso por fecha FIFA, el cual sería en la capital sinaloense a puerta cerrada contra un rival que todavía está por confirmarse. El regreso a los entrenamientos será este lunes a las 18:00 horas.