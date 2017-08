Juan Pablo Meza quiere ser campeón en su regreso a Dorados

Google Plus

Después del empate del pasado sábado en la Jornada 6 del Ascenso Bancomer MX, el director técnico Diego Ramírez confirmó en conferencia de prensa la incoporación de Juan Pablo Meza, quien regresa a las filas de Dorados de Sinaloa tras un breve paso en el Club Tijuana, donde solamente vio actividad con las inferiores y no pudo debutar con el primer equipo por el tema de las lesiones.

“Tuve algunas lesiones que me cortaron un poco el ritmo que traía. La verdad es que no me salieron las cosas cómo esperaba y después de varias recaídas es difícil retornar el mismo ritmo”, declaró el defensa en conferencia de prensa el defensa sobre su estancia en el Xolaje.

El canterano se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en el ‘Gran Pez’, teniendo muy en claro que el objetivo siempre es ser campeón y buscar el ascenso al máximo circuito.

“Vengo con la mejor disposición a ponerme a las órdenes de Diego (Ramírez) y estar en forma para cuando él me requiera. El objetivo es quedar campeones y ascender, eso lo tengo muy presente”, señaló.

Por último, el jugador nacido en Culiacán Sinaloa, que formara parte del plantel en el último ascenso a Primera División y de los títulos en el Clausura 2015 y el Apertura 2016, destacó las cualidades que se encontró en el grupo tras su llegada, lo cual se ve reflejado en su buen paso en la división de plata.

“Es un grupo sano, muy fuerte que trabaja siempre al doscientos por ciento, un grupo en el que hay mucho compañerismo, mucha lealtad, mucha entrega y eso se ve reflejado en los resultados”, finalizó.

En su último torneo con el equipo de Sinaloa, Meza Tepezano se adueñó de la titularidad desde la séptima fecha y fue una pieza importante en la obtención del título, disputando diecisiete partidos en total y anotando un gol en la victoria ante Loros de Colima.