Benjamín Palazuelos hizo su debut en el Ascenso MX

(Foto: Dorados de Sinaloa)

Benjamín Palazuelos hizo su debut en el Ascenso Bancomer MX al ingresar de cambio en el partido del pasado sábado frente al Celaya FC, en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés, donde Dorados de Sinaloa registró una nueva derrota en la campaña y salió, por primera vez, de la zona de liguilla.

El defensor de la Liga Premier ya había disputado algunos partidos de la Copa Corona MX con el primer equipo, sin embargo no había aparecido en la división de plata, algo que lo tiene contento pues tenía mucho tiempo esperado por ese momento.

“Me siento muy contento ya que es algo que siempre había deseado desde hace mucho tiempo, lo había buscado y gracias a Dios con el trabajo que he realizado día a día se me dio el pasado sábado en Celaya”, comentó.

El nacido en Culiacán, Sinaloa compartió a los medios de comunicación lo que le dijo el director técnico Diego Ramírez instantes previos a efectuarse la modificación por Julio Nava, cuando apenas corría el minuto 37 del encuentro.

“Me dijo que haga lo que venía haciendo, no me dijo en sí algo fuera de lo normal solo que estuviera tranquilo y que hiciera mi fútbol”, señaló”

Por último, el camiseta #81 mencionó que seguirá trabajando para ser tomando en cuenta nuevamente por el entrenador y tener más minutos en cancha, dado que busca consolidarse como ya lo hecho muchos jugadores surgidos de la cantera del conjunto sinaloense.

“Me seguiré esforzando ya que uno de mis objetivos es seguir jugando, sumar minutos y así poco a poco consolidarme dentro del primer equipo para ganarme un lugar en el futuro”, concluyó.

Dentro de la Liga Premier, Palazuelos Contreras ha disputado once partidos en la presente temporada, diez de ellos como titular, habiendo registrado un gol en la Jornada 11 frente a Cimarrones de Sonora. No aparecía con el primer equipo desde la goleada sufrida ante Rayados de Monterrey en la edición Clausura 2017 de la Copa MX.