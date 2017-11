Freddy Martín: "Dependemos de nosotros para clasificar"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continúa con sus trabajos de preparación, en la cancha del Estadio Banorte, de cara al compromiso del próximo sábado frente al Atlético de San Luis, donde tendrá la obligación de ganar si quiere regresar a los primeros ocho lugares de la tabla general del Ascenso Bancomer MX.

Freddy Martín habló sobre el mal momento que atraviesan en la presente campaña, luego de caer hasta la doceava posición al registrar solamente una victoria en sus últimos siete partidos de liga, aunque sabiendo que todavía están a tiempo de revertir la situación.

“Si nos pegó por ahí estas derrotas seguidas, pero sabemos que dependemos de nosotros ya que matemáticamente aún hay posibilidades de clasificar y nosotros seguiremos dando lo mejor de cada uno para que así sea y lograr ese primer objetivo del grupo”, expresó.

El atacante yucateco dijo respetar la decisión del técnico Diego Ramírez en relación a la falta de actividad que ha tenido en el Apertura 2017, luego de que disputara apenas sus primeros minutos al ingresar de cambio en la visita del pasado fin de semana al Estadio Miguel Alemán Valdés.

“Son decisiones que el entrenador y el cuerpo técnico toma y yo la respeto pero gracias a Dios a pesar de que faltan pocas jornadas estoy agradecido por la oportunidad que se me dio de tener minutos el pasado sábado ante Celaya. Siempre me he esforzado al máximo y ahora que me tocó estoy contento pero no conforme así que seguiré buscando otra oportunidad”, señaló.

Por último, el camiseta #51 del equipo de Sinaloa descartó que exista mala relación en el vestidor y confía en que terminen de una vez por todas con la sequía ante los potosinos para seguir aspirando a meterse a la fiesta grande.

“La verdad es que el equipo está muy unido y sólido, si estamos un poco dolidos porque se hizo un muy buen inicio de torneo y ahora con esta mala racha buscamos revertir esto desde ya. Aún hay posibilidades matemáticas de calificar y mientras existan nosotros nos esforzáremos al máximo”, finalizó.