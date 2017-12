Cristian Campestrini: "Dorados es un lindo desafío"

(Foto: Dorados de Sinaloa)

Cristian Campestrini es considerado por un gran sector de aficionados como el mejor refuerzo de Dorados de Sinaloa para el torneo Clausura 2018 del Ascenso Bancomer MX. El argentino regresa al fútbol mexicano, después de un semestre jugando para el Chacarita Juniors de su país, lo cual lo pone feliz y lo toma como un nuevo desafío en su carrera.

“Estoy bien, feliz de poder volver a México y a este lindo desafío con Dorados, me estoy preparando de la mejor manera y estoy conociendo a mis compañeros para poder culminar de la mejor manera la pretemporada y hacer un buen torneo”, comentó.

El ex guardameta de la ‘Franja’ pone los retos del grupo por encima de lo que pueda hacer en lo individual, consciente de que el único objetivo que perseguirán este semestre será conseguir el ascenso al máximo circuito.

“Soy más de retos grupales que individuales, esto es trabajo en conjunto que tenemos que lograr y ojalá Dios nos pueda iluminar para tener un buen semestre y poder ascender a Primera División y sé que con trabajo lo podemos lograr”, señaló.

El sudamericano enfrentó a su ahora equipo en par de ocasiones, en la Liga Bancomer MX, en duelos directos por el no descenso. En la primera de ellas cayó junto con los poblanos en el Estadio Banorte, pero en la segunda oportunidad se impuso en la Angelópolis.

“Me tocó jugar contra Dorados en Primera División hace dos años, así que conozco del equipo y la plaza. Cuando me llamaron para este reto no lo dudé, tenía ganas de volver a este país y a este equipo importante que busca regresar a primera y que no únicamente el equipo ni el plantel lo desea sino todos”, concluyó.

El nacido en San Nicolás de los Arroyos, Argentina defendió en sesenta partidos de liga la meta del Puebla FC, equipo con el que alzó la Supercopa MX en 2015 y disputó la fase previa de la edición 2016 de la Copa Libertadores.