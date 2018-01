Francisco Ramírez: "Me deja satisfecho sumar tres puntos de visita"

Google Plus

(Foto: Alan Rodríguez | VAVEL México)

Dorados de Sinaloa inició con el pie derecho su participación en el Clausura 2018 del Ascenso Bancomer MX, tras imponerse por la mínima diferencia a Potros UAEM, en el Estadio Alberto Chivo Córdoba. Al final del encuentro, el director técnico, Francisco Ramírez, se dijo satisfecho por el accionar de su equipo y por conseguir los primeros tres puntos en su regreso al banquillo.

“Siempre es importante arrancar ganando, más en una cancha complicada. El equipo trabajó, tal vez no estuvo tan preciso con el balón pero no se perdió nunca la propuesta y me deja satisfecho el haber sumado tres puntos de visita, siempre se puede mejorar y en medida que el equipo tenga mejor control de la pelota podemos ser protagonistas”, comentó en conferencia de prensa.

El estratega destacó el grado de dificultad que tiene jugar en el Estado de México, donde la altura siempre ha sido un factor en contra para el conjunto sinaloense, aunque el trabajo realizado durante la pretemporada ayudó para que les fuera más fácil adaptarse a este tipo de circunstancias.

“Regularmente nosotros venimos de jugar a nivel del mar, entonces sí nos cuesta, hay una demanda importante de oxígeno, el rival también te exige, es un rival que físicamente te compite y pelea pero nos adaptamos bastante bien. Tuvimos diez días de preparación en Guadalajara que nos acercó a este escenario”, declaró.

Por último, ‘Paco’ Ramírez dejó en claro la exigencia que tiene hacia sus jugadores en cada partido, reconociendo que hubo lapsos donde el equipo de Sinaloa estuvo impreciso y eso generó que se complicaran un poco las cosas.

“Por supuesto siempre la exigencia hacia los jugadores es al cien por ciento, al final de uno como técnico depende el rendimiento de ellos dentro del terreno de juego, siempre intentamos desde el vestidor que entren prendidos y concentrados, el rival exigió y la imprecisión con la pelota nos costó un poco”, finalizó.

El siguiente compromiso del ‘Gran Pez’ será recibiendo el sábado 13 de enero a Mineros de Zacatecas, equipo que también ya ganó en esta campaña, por lo que se espera un duelo atractivo en la cancha del Estadio Banorte.