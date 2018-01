Oliver Ortíz: "Tuvimos mala fortuna contra Venados"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continúa con sus trabajos de preparación, en la cancha del Estadio Banorte, de cara a lo que será su próximo compromiso en el Ascenso Bancomer MX, cuando visite el domingo a los Leones Negros de la UdeG, encuentro que significará una revancha para Oliver Ortíz, tras haber sumado solo uno de los seis puntos que había disponibles jugando en casa y además haber caído a media semana en el certamen copero.

“Aunque no se pudieron ganar los primeros dos partidos que tuvimos en casa fueron partidos aceptables, el empate contra Mineros y después contra Monterrey, al final contra Venados tuvimos mala fortuna, salgo de cambio por cuestiones tácticas, se lastima (Jesús) Chávez y después vino la expulsión de Gustavo (Ramírez), así que ahora tenemos una revancha y ojala la podamos aprovechar”, comentó el dorsal #50.

El defensor central vistió la camiseta de la Universidad de Guadalajara durante el Clausura 2016, por lo que sabe lo que significa jugar al mediodía en el Estadio Jalisco, aunque dice que esto no debe ser una excusa para no salir en busca de su segunda victoria de la campaña.

“Obviamente es un horario totalmente diferente al que estamos acostumbrados, pero no es nada del otro mundo. Estamos preparados para jugar en ese tipo de condiciones, no vamos a poner eso de excusa y no queremos ir a sacar los tres puntos de buena forma”, declaró.

Para su visita a tierras tapatías, el equipo de Sinaloa podría tener dos ausencias importantes, primero la del paraguayo Gustavo Ramírez, que salió expulsado el sábado, y la del defensa Jesús Chávez, que salió lesionado y que está en duda para esta cuarta jornada, situación que Ortíz Sandoval lamenta pero sabe que quien entre por ellos dará lo mejor dentro del terreno de juego.

“Ambos son jugadores importantes, todavía no sabemos si (Jesús) Chávez vaya a estar o no, pero son jugadores que siempre aportan, suman para el equipo y lo que único que puedo decir es que todo el equipo está trabajando muy bien y sé que cualquiera que pueda tomar ese puesto lo va a hacer de buena manera”, finalizó.