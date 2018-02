Víctor Torres: "Es un sueño que tenía desde niño"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa registró este martes una nueva derrota como local tras caer por la mínima diferencia frente a Correcaminos UAT, con lo que prolongo su racha negativa dentro de la Copa Corona MX. En dicho partido, algunos juveniles recibieron la confianza del técnico Francisco Ramírez para tener participación con el primer equipo, desempeñando un buen papel a pesar del resultado.

Uno de esos jóvenes de la cantera fue Víctor Torres, quien hizo su debut con el conjunto sinaloense al iniciar como titular ocupando la defensa central: “Estoy muy contento, no me lo esperaba, cuando me dice el profesor que puede que vaya de inicio en este partido me emocioné mucho más. Por último, antes de arrancar, me dio las indicaciones y creo que me mostré seguro”, comentó.

El futbolista nacido en Culiacán, Sinaloa compartió cómo fue su convocatoria para este partido de media semana frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tras haber sido incluido entre los titulares en el entrenamiento previo.

“En el último entrenamiento entré con el segundo cuadro, de repente me hablan para estar en el cuadro titular y me dicen que si estoy preparado para tener minutos y gracias a Dios se hizo realidad”, expresó.

El camiseta #95 del equipo de Sinaloa cumplió su sueño de debut, aunque sabe que ahora tendrá que seguir trabajando fuerte para tener más noches como la del martes, en el Estadio Banorte.

“Es un sueño que desde niño siempre he querido que se haga realidad, ahora seguiré esforzándome para que esto continúe. Al término del partido me acerqué a la tribuna para saludar a mí familia que siempre me ha apoyado y estoy muy agradecido”, concluyó.

Torres Chávez tiene 22 años de edad y es parte del equipo de la Segunda División, donde ha disputado cinco juegos como titular en la presente campaña. Está en Dorados desde el Apertura 2017, torneo en el que llegaron hasta la etapa de cuartos de final de la Serie B.