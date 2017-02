Joel Sánchez: "Queda el sinsabor porque pudimos sacar la victoria"

Google Plus

Pudo haber sido un mejor resultado afirma Sánchez | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Esta vez la caprichosa no quiso entrar al medio día en el Estadio Jalisco. Leones Negros intentó por todas las vías de sacar la victoria ante Atlante pero culminó en un (0-0). La intervención es de los dos arqueros fueron fundamentales para que se quedara en paridad el partido. Y a pesa me de las bajas, Joel Sánchez no escatimó en el resultado y salió con un sabor agridulce gracias al empate.

"En el segundo tiempo si se mostró una cara que normalmente ha caracterizado a nuestro equipo. Desgraciadamente no pudimos abrir el marcador, el portero termina siendo figura con intervenciones puntales en momentos claves del partido. No pudimos abrirlos y esto hubiera generado otro partido, esa dosis de certeza que habíamos tenido en los últimos juegos faltó; pero no puedo irme a disgusto ni mucho menos, aunque tampoco tranquilo porque queríamos ganar y esa era la propuesta ", queda con muestras positivas Joel Sánchez por lo que se demostró en la cancha del Monumental pero con esa espinita que pudieron sacar la victoria ante un rival que pelea siempre los primeros puestos.

"Esperemos que el equipo siga en un buen momento"

Las ausencias por lesión del arquero Javier Morán y el goleador del Ascenso Mx Ismael Valadéz golpearon para este juego en la columna vertebral del equipo. Para Sánchez fue muy importante que estos dos jugadores titulares a lo largo de todo el campeonato no pesarán tanto y fueron compensados con la garra y velocidad de los jóvenes que pusieron todo de si, pero la inexperiencia pesó.

"Siempre me gustaría que UDG estuviera en los 4 primeros"

Tanta paridad que existe en la tabla general dónde el primer lugar que es Mineros apenas le saca 4 unidades de diferencia al doceavo lugar es una situación extraña. "La verdad está rara la tabla general, del tercer al octavo sitio estamos con los mismos puntos. Era importante sumar de a tres hoy, al final no se dio pero trataremos de seguir por el mismo camino, reafirmar lo que se trabajó bien, ajustar unos detalles que no me gustaron del primer tiempo y que se mantenga mentalmente estable el equipo".

Una de las características más destacadas de la 'Liga de Plata' es que las transferencias de basan en préstamos y se genera muy poco identidad de los equipos. En Leones Negros esto se está tratando de evitar poco a poco con el trabajo de fuerzas básicas y en el partido de esta semana tocaron la grama del Jalisco siete jugadores formados en UDG. "Me gusta darle crédito a los jóvenes, no los meto yo por atrevido, ellos se ganan su lugar en la cancha. A uno como entrenador lo motiva esto y trabajar mucho más. En el futbol mexicano hay pocos jugadores como activos en el club y en el Ascenso casi todos son préstamos. Aquí se está formando una generación con cierta identidad y mucha formación en las fuerzas básicas, ahora están apareciendo por su calidad, yo tengo la obligación de poner al jugador que mejor este y la posibilidad se la ganan o se la quitan ellos, es muy fácil para mí poner los jugadores que mejor estén", terminó con esto Sánchez su conferencia de prensa al culminar la novena fecha del torneo.