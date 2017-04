Ribair y Sánchez hablaron después de la derrota ante Lobos

Dos de los líderes del equipo hablaron al final del juego en Puebla | Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Este clausura 2017 vuelve a ser una mala temporada para Leones Negros que desde la semana pasada cuando perdieron en casa ante Tampico Madero estaban casi sentenciados a estar fuera de liguilla, pero este sábado en el Estadio BUAP se confirmó esta posición con la derrota sufrida ante los licántropos (2-1) con lo que quedan finalmente en el 11° puesto con un total de 22 unidades.

Fue en conferencia de prensa que habló el técnico universitario Joel Sánchez luego de consumar su segundo torneo al mando del equipo y mismo número de veces que quedó fuera de liguilla. "El segundo tiempo Lobos no llegó ni una vez. Tuvimos frente al portero por lo menos cuatro en la segunda mitad y en primer ellos tuvieron un lapso de 25 minutos donde fueron superiores. Al final ya esta el resultado, no me voy a escudar en que merecíamos más o algo que me incomodé, al análisis que yo hago creo que merecíamos el triunfo, no el empate", el buen funcionamiento que presentaron los melenudos en la cancha no fue suficiente porque al termino quedaron con un record negativo fuera de casa en el CL 2017 al no registrar ningún triunfo.

"Es incómodo no estar en liguilla, soy el primero en reconocer que estamos en deuda. La situación y nuestra realidad es está, gracias a nuestras acciones a lo largo de todo el torneo y al final tenemos que ser conscientes que no merecíamos estar dentro de los ocho mejores del Ascenso MX", un poco molesto pero reconociendo el mal torneo salió de sala de prensa el 'Tiburón Sánchez.

"Hicimos los méritos suficientes para ganar hoy" Rodríguez

Ya en la zona mixta el capitán del equipo tapatío Ribair Rodríguez dio un balance del torneo: "Veníamos buscando los tres puntos que se nos habían escapado todo el torneo de visita, pero no los pudimos conseguir ante Lobos BUAP", UDG aún llegaba con esperanzas de entrar a la liguilla antes del duelo ante el equipo de Rafael Puente pero finalmente no pudieron sacar el triunfo en condición de visitante.

"Lo grupal, siento que no dimos la talla porque teníamos el plantel suficiente para clasificar y bueno, quedamos otra vez fuera de liguilla por segunda vez consecutiva, la verdad que nos vamos muy tristes por esto"; desde el 2014 en la categoría de plata es la primera vez que el conjunto de Universidad de Guadalajara queda fuera de pelear el título.