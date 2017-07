Jorge Dávalos: "No estuvimos a la altura que esperábamos"

Google Plus

Dávalos acumla ya dos derrotas en esta nueva etapa con UDG | Foto: Yess Peralta / VAVEL

Para la segunda jornada del Ascenso MX, Leones Negros cayó en casa de Potros (1-2) con lo que acumula su segunda derrota en la categoría que los hadejado en el penúltimo lugar de la tabal general. Habló el director técnico de la Universidad de Guadalajara de la vuelta al marcador que sufrieron ante los 'equinos' y de paso explicar cómo se esta trabajando con los jóvenes canteranos en el proyecto para ascender en unos años.

"Nos encontrámos con un gol circunstancial, la verdad el partido estaba parejo y en la jugada de nuestra anotación la tocó uno de ellos. Pero bueno no estuvimos a la altura que esperábamos, el equipo tiene que meter más fuerza, empuje. Terminamos jugando muy atrás y le dimos la inciativa al rival que nos costó en el resultado final", Jorge Dávalos no salió satisfecho con el funcionamiento de su equipo que no pudo sorprender en el 'Chivo' Córdova a la UAEM.

"Hay que ir a buscar más el arco contrario"

Fueron en poco más de cinco minutos que se le vino abajo el marcador a los melenudos en la casa de Potros. Había sido un partido parejo y la desconcentración en la zona baja de la Universidad de Guadalajara les costó demasiado. Pero confía el 'Vikingo' Dávalos que con el trabajo que se haga en esta semana poco a poco se vaya adaptando de mejor forma el equipo.

Las expectativas para Leones Negros en el presente torneo son altas, pero deben seguir con esta ideología de sacar jugadores de la cantera para competir. "Hace tres años me integre al proyecto y presentamos una propuesta de cómo desarrollar el futbol en la Universidad de Guadalajara para regresar en el mediano o largo plazo a la Primera División, pero con jugadores de la cantera. En realidad, Leones Negros no tiene los capitales para poder invertir en jugadores que pudieran darle un mejor desempeño al equipo", así será la apuesta para la máxima casa de estudios en el Occidente del país para lograr sus objetivos.

Universidad de Guadalajara tendrá semana completa para preparar el juego de la fecha 3 en casa donde recibirá a Mineros de Zacatecas en el Estadio Jalisco. Se espera que en la semana se pueda concluir la incorporación total de Luis Nieves a la estructura y quizás pueda ver minutos el viernes donde 'El equipo que nació grande' buscará sumar por primera ocasión en la temporada regular.