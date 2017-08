Previa Leones Negros UDG - Mineros de Zacatecas: Un duelo de altura con desespero

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara reciben en casa a los Mineros de Zacatecas, un duelo que atrae los reflectores en la división de Ascenso MX. Ambos cuadros, competitivos y con poderío buscarán hacerse con los tres puntos en el juego de viernes por la noche.

Llegó el momento de rugir

El conjunto universitario tiene que ganar sí o sí, y no por el rival en turno, sino porque lleva dos derrotas en Liga, un mal arranque, además en casa debe sumar siempre de tres. En su debut en el Jalisco fue derrotado 1 gol a 0 por los Correcaminos de Tamaulipas. Luego en la joranda 2, visitaron la cancha de la UAEM, donde nuevamente fueron derrotados, esta vez 2 goles a 1 por Potros.

Mineros debe consolidar ya un buen torneo

Para nadie es una sorpresa que el conjunto de Zacatecas arme torneo con torneo planteles de lujo, incluso con nóminas casi de Primera División. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores, ya que en las últimas ediciones del Ascenso MX, se han quedado en la orilla, casi siempre en Cuartos de Final o Semifinal. A pesar de siempre quedar en los primeros lugares de la tabla general.

¿Cómo llegan?

Los melenudos llegan con dos derrotas a cuestas, ante Correcaminos en casa y contra Potros de visita, por lo tanto está obligado a ganar en el Estadio Jalisco. Mientras que los Mineros ganaron en su debut liguero a domicilio a Venados, pero en casa fueron derrotados por Dorados de Sinaloa. 3 goles a 1.

Jugadores a seguir

No es una sorpresa decir que Ismael Valadéz es la figura del equipo universitario. No sólo es el hombre gol, también es de los más experimentados en el joven plantel melenudo y uno de los líderes del equipo. No en balde ha sido ya el capitán de U de G. Aunque no ha anotado en este Apertura 2017, ha sido de gran ayuda en la ofensiva tapatía.

Sergio Vergara es uno de los mejores jugadores en su posición, y está llamado a ser la figura de los Mineros, quienes tras la salida de hombres importantes, Sergio ha llegado este torneo para tomar un rol protagónico, luego de su efímero paso por Pachuca, donde casi no jugó. Pero regresa al Ascenso donde se cansó de brillar y hacer goles con el Celaya.