Jorge Dávalos: "Cometimos dos errores muy infantiles"

Dávalos confía que Leones Negros va a recomponer el camino | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Sigue la mala racha por parte de Leones Negros en este inicio del proyecto que se inició apenas el mes pasado buscando el éxito a base de sus jugadores canteranos. La noche del miércoles en el juego por la tercer fecha de la Copa MX, Toluca doblegó (2-0) a Leones Negros con lo que el equipo de Liga MX da un sólido paso de cara a una posible clasificación a octavos de final.

"Fue un partido en donde nostros generamos opciones de gol, yo podría definir que no nos ganan sino que perdemos. Cometimos dos errores infantiles que nos cuestan el juego, además no aprovechas opciones muy claras para definir y no las conseguimos. También yo se que nadie entra a la cancha sin querer ganar, nos esta costando bastante. Aún tenemos muchas oportunidades en la Copa, pero este partido de esta noche era clave", Jorge Dávalos sabía que su equipo aspiraba a mucho más en este encuentro de la jornada 3 ante Toluca.

"Nuestros jugadores deberían estar más avanzados"

Este período que atravesó Leones Negros desde la planeación para este torneo, tomaron la decisión de jugarse con este proyecto de jugadores jóvenes para poderle sacar el mayor jugo a estos futbolistas; porque en dado caso que se hubiera tomado una decisión diferente, la cantera universitaria hubiera tenido que salir de la Institución y no lo quería esta directiva.

Un jugador que se ha visto con mucha presión en estas primeras jornadas ha sido Ismael Valadéz, que en los dos últimos torneos ha peleado por el liderato de goleo y hasta el momento no lleva goles. "Aparte de ser nuestro capitán, tiene una gran responsabilidad, él la ha asumido como tal. Pero tal vez esto se ha convertido en una presión para el jugador, es cómo el hermano mayor que quiere resolver todos los problemas. En el momento que meta su primer gol, se van a abrir los caminos, él debe tener paciencia", en este partido ante Toluca tuvo dos opciones de cara al marco de García que no pudo definir.

Para finalizar, el 'Vikingo' Dávalos dio la previa de su encuentro de la fecha cuatro ante Dorados, visita muy complicada a tierras sinaloenses. "Espero que hagamos un buen partido, esa cancha nos ha sentado bien. Vamos ir a pararnos de la mejor forma, con mucha personalidad y que los nos ha venido pasado aprender de eso. Este partido es fundamental, porque de ganar nos pondría de vuelta ahí en la pelea", finalizó el estratega del equipo que nació grande.