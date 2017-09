Rayados de Monterrey vs Leones Negros U de G en vivo en octavos de final Copa MX 2017 (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Rayados de Monterrey vs Leones Negros, además de la más reciente información que surja desde el Estadio BBVA. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La sede del juego será el flamante Estadio BBVA, casa de Monterrey y que tiene una capacidad total de 52,237 espectadores. A pesar del buen paso del cuadro regio, el lleno no esta asegurado porque los abonos no están vendidos en su totalidad y no sirven para fase final de Copa MX.

Foto: TripAdvisor

Rayados de Monterrey vs Leones Negros U de G en vivo

Atentos a: Adrián Villalobos, mediocampista de Leones Negros. La gran joya de la cantera universitaria que ha tardado en ser protagonista del equipo pero su calidad es notable. El Güero se desempeña por cualquiera de las dos bandas y su función de mandar centros se volverá fundamental para darles opciones a los atacantes.

Foto: Yess Peralta / VAVEL

Atentos a: Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados. El atacante argentino es el sinónimo de gol para los dirigidos por el 'Turco' Mohamed. Tiene una revancha interna por su mal juego ante Atlas, donde a pesar de meter gol se perdió cuatro más.

Foto: Daniel Topete / VAVEL

Rayados de Monterrey vs Leones Negros U de G 2017

Ambos equipos tienen su último registro, hace tres años cuando Universidad de Guadalajara regresó a la Liga MX después de 20 años. Rayados les dio la bienvenida con goleada de (3-1) y en el Clausura 2015 Leones Negros ganó en casa gracias a la definición de Fidel Martínez.

En el nuevo formato de Copa MX, Rayados y 'Melenudos' no se han visto las caras, por lo que este será la primera vez que se vean las caras. En un duelo de vencer o morir.

Resultado partido Rayados de Monterrey vs Leones Negros U de G online

En la auténtica final que se jugaron los universitarios, perdieron en casa (1-2) ante Dorados. Pero ante una falta en el reglamento de los sinaloenses, U de G pudo clasificar y así jugar este martes ante Rayados.

Foto: Copa MX

Un sube y baja fue la participación de Leones Negros en el torneo copero, iniciando con contundente (0-2) en la casa del 'Gran Pez'. Pero después hubo dos duros descalabros ante los diablos, para definir todo en la jornada final.

Copa MX en vivo

Su encuentro más reciente en Copa MX fue el miércoles pasado, derrotando en casa (3-1) a Pumas con lo que alcanzaban la clasificación a Octavos de final y ser el tercer lugar general para recibir al menos dos juegos en tierras regias.

Foto: Dale Pumas

Arrollador ha sido el paso de Rayados en las dos competiciones del primer semestre, invictos aún en la Liga MX comandan el primer lugar del torneo regular con gran ventaja. Mientras que en Copa MX no pudieron igualar el paso perfecto debido al empate que tuvieron en CU.

Minuto a minuto del partido Rayados Monterrey vs Leones Negros U de G en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Rayados de Monterrey vs Leones Negros en vivo, correspondiente a los octavos de final de la Copa MX Apertura 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio BBVA a partir de las 19:00 horas.