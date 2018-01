Guía VAVEL Clausura 2018: UDG

Google Plus

Guía VAVEL Leones Negros

Consolidar el proyecto de jóvenes

Un nuevo torneo para Leones Negros que después de tres campeonatos al hilo sin poder establecerse como un equipo regular y alcanzar al menos los cuartos de final en la liguilla. Ahora buscarán establecer el proyecto de jóvenes canteranos que en la parte final de la temporada, mostraron su mejor cara donde tomaron la confianza necesaria para ir ganando partidos.

Fue una temporada de altibajos muy pronunciados, iniciando con una terrible racha de cuatro partidos perdidos al hilo y que tuvo su clímax en el Estadio Jalisco con una goleada en contra (0-4) que ejecutó Mineros de Zacatecas. Pero Jorge Dávalos movió sus piezas al acumular tan malos resultados y a partir de la jornada 4 contra Dorados se vieron cambios en la actitud.

El primer punto llegó para la fecha 5 en su visita a Mérida y de ahí, se estableció una racha de siete juegos consecutivos sin caer, donde se vio en el horizonte alguna esperanza de calificar de continuar el mismo paso. El reto para las últimas cuatro jornadas era conseguir los doce puntos, pero cayó el equipo en esos juegos por lo que quedó fuera de la fase final y debajo de la media tabla de la ‘Liga de Plata’.

Aunque el objetivo para el equipo era calificar, no se cortó el proceso encabezado por el ‘Capi’ Dávalos porque en la mayoría de los partidos se vio el dominio del equipo que al final no salía bien recompensado porque se le iban los puntos de la bolsa. Otro punto importante a tomar en cuenta del Apertura 2017, fue que los refuerzos fueron llegando a cuenta gotas y se tardaron hasta mitad de torneo de entrar en ritmo y fue solo Roberto Carlos Juárez él que se repuso de no hacer pretemporada para ser titular.

Para este Clausura 2018 el objetivo para el cuadro melenudo debe ser meterse de una vez por todas a la pelea por el título del Ascenso MX. Porque si se llegara a repetir la actuación de los más recientes tres campeonatos regulares, el equipo se metería en serios problemas de la tabla porcentual para el siguiente inicio del año futbolístico.

La base de jóvenes encabezada por Daniel Amador, está tomando el rumbo de la maduración y debe explotar para este semestre. Además que la delantera parece que en semestre será una de las más peligrosas con el regreso de Jorge Mora y teniendo desde el inicio del torneo a Jorlían Sánchez. Que tendrán a los ya consolidados en la división de Ascenso a Ismael Valadéz, capitán del equipo, que hizo una buena mancuerna con Luis Nieves.

Altas para el Clausura 2018

Néstor Vidrio: El defensor central tendrá una nueva oportunidad en el futbol mexicano y será de los pocos casos que defienda las tres cascas de los equipos tapatíos. Llega después de no tener actividad el torneo anterior, su equipo más reciente fue Cimarrones también en el Ascenso MX. Además de poder jugar como central, el canterano de los Rojinegros del Atlas se puede acomodar como un lateral.

Kristian Álvarez: Otro defensor llega a la escuadra de los melenudos, Álvarez arriba después de su paso con los Tiburones Rojos de Veracruz en donde fue regular en el parado de Juan Antonio Luna. Su posición nominal de central estará bien resguardada y peleará por un puesto titular que estará muy disputada con los centrales mexicanos junto al uruguayo Germán Ferreira que ha superado su lesión.

Christian Valdéz: También de la escuadra escuala arriba el ´Récodo´ que no tuvo los minutos necesarios en su estadía en el Puerto y no se ha afianzado con la titularidad en un equipo desde que estaba en Morelia. Ahora en Leones Negros buscará formar una dupla en la media de contención con el también experimentado Hibert Ruíz.

Daniel Rendón: Con 26 años de edad y ya un buen recorrido por la Liga de plata, este mediocampista que llega después de un paso por Potros de la UAEM. Su arribo al cuadro de la Universidad de Guadalajara va enfocado a darle más alternativas en la mitad de cancha al estratega Dávalos.

Joao Amaral: Fue el primer refuerzo que anunció el presidente de la institución y ha estado presente desde que inició la pretemporada. El brasileño es un extremo habilidoso con gran velocidad que se puede desempeñar por cualquiera de las dos bandas y sobre todo cubrir el sector izquierdo que en ciertos momentos de la campaña anterior adoleció UDG.

Bajas para el Clausura 2018

Edson Santos: El defensor de 24 años de edad dejará su casa que lo vio surgir como jugador profesional, pasando por Cachorros hasta debutar en Copa MX. Ahora defenderá los colores de Venados FC y luchará por quedarse con un puesto en la central.

Hombre a seguir para el Clausura 2018

Ismael Valadéz: Este próximo torneo, será el cuarto para ‘Valagol’ defendiendo los colores de la Universidad de Guadalajara. El torneo pasado no fue el esperado para el atacante mexiquense ya que no cayeron en racimos los goles, pero ayudó a que se desarrollaran los jugadores jóvenes sacrificando sus logros hablando de manera individual. Ahora con su pareja en el ataque recuperado en la figura de Jorge Mora, Valadéz será el hombre gol de Leones Negros y buscar una vez más el liderato de goleo.