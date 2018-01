Jorge Dávalos: "Tenemos que sumar puntos para no compliar el tema porcentual"

Google Plus

Dávalos apela al trabajo para mejorar | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Ante un complicado inicio del Clausura 2018 en el Ascenso MX para los Leones Negros de la U de G, está tarde en casa consumaron su segunda derrota consecutiva al perder (0-2) ante Dorados. Con el marcados adverso y preocupado por la situación de su equipo habló Jorge Dávalos sobre lo que pasó en este encuentro de la fecha 4.

"No fue un juego bueno por parte de nosotros, habíamos hecho un buen juego en Zacatecas, a excepción de los últimos minutos. Hoy espere que el equipo fuera más, pero vino a menos y eso no tiene justifiación. Serán cosas que hablaremos fuerte en el vestidor para corregir de cara al siguiente partido", Jorge Dávalos se fue decepcionado de la cancha del Estadio Jalisco porque no pudo conseguir su primera victoria en este año calendario.

"El tema de la contundencia ha sido un problema"

Un punto crucial en el juego fueron las lesiones de sus dos delanteros en el segundo lapso, Jorge Mora salió recién iniciada la parte complementaria y confirmó el estratega tapatío que Jorge se resintió de la misma rodilla de la que fue operado hace unos meses. Mientras que del atacante Ismael Valadéz es menos grave, porque es solo una contractura muscular y esperan este listo para el juego de mitad de semana ante Venados, de nueva cuenta en casa.

Para este torneo, los Leones Negros decidieron cambiar su horario como local al domingo a medio día, sabiendo de lo complicado de jugar a esa hora, esto expresó Dávalos: "Si tu juegas de local tienes que salir a atacar, con un poco que los visitantes se echen para atrás te complican todo el juego. El horario es muy complicado si no lo sabes manejar, no quiero decir que está medida de jugar con la plenitud del sol sea un justificante", mencionó el director técnico.

"Se complica jugar con apenas 48 horas de descanso"

También el 'Capitán' Dávalos, tocó el tema de la situación arbitral del partido que fue dirigido por el señor Édgar Espadas. Argumentó que el árbitro marcaba a favor del equipo que más gritaba. En la misma declaración, se recordó cuando los 'Melenudos' estaban en Primera División y que en demasiados juegos fue perjudicado. Mencionado que por parte de la Federeación Mexicana nunca tuvo una respuesta positiva del gremio.

Ya para terminar la conferencia de prensa, se le preguntó sobre la situación del refuerzo Néstor Vidrio que en estas primeras cuatro jornadas no ha visto actividad. "Yo creo que el martes va a jugar. Hay que recordar que Néstor estuvo parado durante seis meses donde no jugó y le ha costado tomar el ritmo del equipo. En el Ascenso se choca mucho, pero una vez que este en su ritmo seguiré pensando que es un jugador con calidad de Primera División", sentenció el técnico.