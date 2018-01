Previa Leones Negros - Venados: Iniciar la semana de buena forma

Google Plus

Con apenas 48 horas de descanso cumplidas, la manada buscará por fin dejar atrás la mala racha y conseguir su primera victoria en el Ascenso MX. La tarea no será nada sencilla, a pesar de jugar en casa, ya que enfrentarán a Venados que se encuentran en la quinta posición general. Otro elemento para tomar en cuenta serán las bajas por lesión que tendrán los tapatíos en la ofensiva con Mora y Valadéz.

¿Cómo llegan?

Los Leones Negros han batallado por establecer un juego y este se vea reflejado con buenos resultados. Al igual que el torneo pasado, su inicio no ha sido del todo bueno, porque solo acumulan dos puntos en cuatro partidos del campeonato. El domingo anterior jugaron como locales, pero no pudieron sacar un resultado óptimo en la visita de Dorados; aunque intentaron revertir un (0-2), la puntería no fue la indicada para acercarse en el marcador.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Venados ha tenido un gran papel en este semestre en el cual busca salvarse de una vez por todas del tema del cociente y lo está logrando a base de buen futbol. Su partido pasado lo disputaron en casa, teniendo una gran reacción para empatar a dos goles ante Cafetaleros con dos anotaciones del equipo astado en apenas tres minutos de partido en la recta final.

Foto: Ascenso MX

Jugadores a seguir

Christian Valdez | Mediocampista de Leones Negros. Le ha dado un gran balance el 'Recodo' al mediocampo del equipo melenudo haciendo hasta ahora dupla con el juvenil José Lomelí. Valdez va y viene a lo largo de 40 metros buscando recuperar la pelota, una vez hecho esto intenta conectar con los hombres de adelante para ofender al rival.

Foto: Leones Negros Universidad de Guadalajara

Víctor Lojero | Delantero de Venados. Haciendo la dupla con Luciano al frente, Lojero se ha convertido en el compañero ideal al ataque del delantero sudamericano. Con los cuatro partidos disputados y una anotación es la experiencia del equipo que además le aporta calidad en su toque de media cancha hacia el frente.