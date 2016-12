Rafael Puente: "Habrá competencia sana en el equipo"

Google Plus

(Foto: Alan Rodríguez I VAVEL)

Este miércoles, al finalizar el régimen de transferencias del futbol mexicano en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, el estratega universitario, Rafael Puente atendió a los medios y calificó de positivas las incorporaciones que tendrán los poblanos de cara al próximo torneo.

Puente, quien apenas ha dirigido 5 partidos a Lobos BUAP, aseguró que la directiva hizo un esfuerzo para mantener jugadores claves y reforzarse en diferentes posiciones: "Satisfecho, porque al final reconozco y le doy mucho valor el esfuerzo que hace la directiva para conformar nuevamente un plantel competitivo y asumo la responsabilidad que tiene ser director técnico de este equipo el acceder a la liguilla y pelear por el título".

Sobre el fichaje de Héctor Mancilla, aseguró que por tener mayor recorrido no tendrá asegurado su lugar en el once inicial: "Héctor es un jugador que tiene un bagaje, calidad y experiencia muy probadas, en la parte física tendrá que ir poco a poco, y viene a pelear por un lugar; no hay titulares ni suplentes y el equipo está por encima de todos. Héctor deberá sumar experiencia al equipo y nos ayudará a fortalecernos".

Asimismo aseguró que el objetivo que se ha planteado el equipo está claro: participar en la liguilla para posteriormente aspirar al título: "Estar entre los ocho mejores, ese es el primer objetivo. Tenemos que estar sí o sí peleando por el título, esto lo haremos con trabajo, responsabilidad y profesionalismo".

Finalmente, Puente del Río aseguró que ha vivido de la mejor manera su primera experiencia como técnico en la BUAP, y se encuentra motivado para su segundo torneo al mando: "Es un sueño que estoy viviendo del cual nunca quiero desperar, y para no despertar tengo que trabajar y entregar lo mejor de mi todos los días. Estoy muy agradecido con la oportunidad y compreometido con ella".

Lobos BUAP realizará su tercer partido de pretemporada cuando este sábado reciba en punto de las 11 de la mañana a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Universitario BUAP a puerta cerrada.