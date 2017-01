Rafael Puente: "Vamos a trabajar a muerte en la semana"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Los Lobos de la BUAP sumaron una nueva derrota este torneo al ser vencidos a domicilio por las Coras de Tepic, encuentro con el cual ligaron 4 partidos sin conocer la victoria, hecho que los ha hundido en los puestos bajos del Ascenso MX y que han prendido las alarmas en la afición y directiva ante la falta de triunfos.

Al finalizar el encuentro, el estratega de la 'Jauría', Rafael Puente del Río compareció ante los medios en conferencia de prensa, donde reconoció que el equipo se encuentra en crisis: "Hasta ahora es un déficit indiscutible, esto genera frustración, pero a la vez fortalece el compromiso que se tiene para seguir trabajando. Solamente el trabajo nos va a permitir salir de esta situación".

Asimismo aseguró que el equipo hizo buenas cosas a lo largo del encuentro y calificó de injusto cuestionar la falta de goles en el equipo: "La falta de contundencia es parte del futbol, pero solo señalar la falta de contundencia sería injusto hoy, el resultado se forma con base de un todo y del cual yo soy el principal responsable y tendré que trabajar en todo para mejorar la situación".

La próxima jornada, los universitarios visitarán a los Bravos de Juárez, mismo en el que querrán imponerse para tratar de corregir el rumbo: "Lo más bonito de este deporte es que siempre tienes una pronta revancha, y ahora tenemos una a la vuelta de la esquina. Trabajaremos a lo largo de la semana, analizar a fondo sus fortalezas y debilidades para generar un plan de juego que nos permita reivindicarnos y salir de esta crisis en la que estamos inmersos".

Finalmente, Puente del Río aseguró no haber escuchado los gritos de la afición que pedían su renuncia: "No escuché esos gritos. Antes que preocuparme de lo que pueda pasar, yo me ocupo de ser mejor en el día a día. Únicamente con trabajo, esfuerzo y constante aprendizaje podré mejorar y así hacer que el equipo pueda salir de la situación apremiante en la que está".