La Jauría rugió ante el líder

En duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2017, Lobos BUAP recibió la tarde de este sábado 4 de marzo a los Cañeros de Zacatepec en la cancha del Estadio Universitario BUAP.

El balón comenzó a rodar en punto de las 17:00 horas y la Jauría se fue rápido al ataque, situación que se reflejó de manera pronta en el marcador apenas al minuto 6 de partido; Emilio Sánchez ingresó al área por sector derecho del campo y ante el achique de Navarrete, cedió el esférico para Diego Jiménez, quien con toda la calma del mundo, simplemente empujó el esférico al fondo de las redes, consiguiendo así el primer tanto del partido.

(Foto: Lobos BUAP)

Zacatepec buscó responder a través de Jhonathan Ramis en un par de ocasiones, sin embargo, apareció el cancerbero licántropo Francisco Canales para contener los embates de los Cañeros. Sin muchas oportunidades claras de peligro en el primer tiempo, Lobos tuvo la oportunidad de incrementar su ventaja al 36’; Luis Pérez mandó un gran servicio al área, mismo que terminó errando Diego Jiménez con la testa, dejando escapar el segundo en su cuenta personal.

Para el complemento, la tónica del juego no varió y fue hasta el minuto 65, cuando se dio la primera aproximación de peligro; Amaury Escoto quedó solo frente a Armando Navarrete, sin embargo, el ex de Tigres no supo definir y dejó escapar una jugada importante frente al arco. La Jauría no se conformó con la mínima diferencia y unos minutos más tarde, apareció de nueva cuenta Diego Jiménez en un contragolpe, pero al intentar techar a Navarrete, el cancerbero cañero evitó la caída de su meta, el remate volvió a caer en la posición del ‘9’ licántropo pero en su segundo intento, un defensor terminó salvando sobre la línea.

Lobos BUAP se mantuvo incisivo al ataque y al 71’, Escoto perdonó de nueva cuenta en un balón que parecía a modo para incrementar la ventaja. Corría la recta final del partido, cuando Zacatepec tomó mal parado al cuadro poblano y apareció Gerardo Escobedo para definir dentro del área y poner el tanto del empate al 87’. Todo parecía indicar que el partido culminaría con un empate pero en tiempo de compensación, el capitán de la Jauría, Jorge Ibarra, anotó un portento de gol con un disparo de media distancia, imposible de atajar para el guardameta de Zacatepec, dándole así el triunfo al conjunto local.

(Foto: Lobos BUAP)

Con este resultado, Lobos BUAP escala a zona de Liguilla con 17 unidades, mientras que el cuadro cañero, cayó al subliderato con 20 puntos, luego de la goleada que le propinó Dorados a Cimarrones. La próxima jornada, la Jauría visitará al Atlante, mientras que Zacatepec recibirá a los Potros UAEM.