Rafael Puente: "Superamos completamente a Zacatepec"

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Los Lobos de la BUAP alargaron una semana más su racha victoriosa y se impusieron 2-1 sobre Zacatepec, quienes eran líderes hasta antes de arrancar la jornada, victoria con la cual se colaron a posiciones de liguilla al conseguir su tercera victoria en fila.

Al finalizar el encuentro, el estratega de los universitarios, Rafael Puente del Río aseguró estar contento por el desempeño que mostraron sus jugadores en el partido: "Me voy muy orgulloso y satisfecho por la entrega que mostraron los jugadores, creo que es un justo premio. No hemos ganado nada, seguimos aspirando a conquistar el objetivo que nos trazamos al inicio del torneo y vamos paso a paso, afortunadamente continuamos en una línea ascendente".

Asimismo mencionó que será importante canalizar correctamente la racha de victorias que lleva el equipo para tener un mejor desempeño de cara a la liguilla: "Hay que canalizar correctamente la alegría que provoca un triunfo como este. No podemos relajarnos, ni podemos perder la intensidad que hoy y los últimos partidos hemos mostrado".

Rafael Puente: "Cada vez me gusta más mi equipo".

Consciente que la zona baja ha dado muchos problemas a lo largo del torneo, Puente del Río aseguró que es un aspecto a trabajar arduamente: "Es un rubro a corregir, en el cual trabajaremos, de cara al objetivo que nos trazamos es fundamental ser sólidos en la defensa, es muy difícil trascender si no eres sólido en defensa, hemos ido mejorando poco a poco, y con trabajo lo apuntalaremos. La falta de contundencia no nos puede distinguir, hoy generamos mucho pero no pudimos concretar".

Finalmente, el estratega reconoció que si su equipo logra mejorar aspectos puntuales será un serio contendiente de cara a la liguilla del Ascenso MX: "En medida que nos comportemos mejor, y los buenos periodos a lo largo del partido los extendamos por más tiempo, el equipo estará más listo para pelear. En esta división que es tan pareja, en medida que seamos muy intensos, que nunca deje de correr y que tenga posesión de la pelota, porque tenemos un gran trato de pelota, veo aún más a este equipo como un serio contendiente de cara a la liguilla, pero tenemos que mantener los pies sobre la tierra porque no hemos ganado nada"