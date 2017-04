Francisco Canales espera que Lobos trascienda enLiguilla

Google Plus

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

La tarde de este sábado 15 de abril, Lobos BUAP venció 2-1 a Leones Negros en la última fecha del Clausura 2017; con dicho resultado, los licántropos consiguieron su calificación a la Liguilla del Ascenso MX. Al término del encuentro, el guardameta mexicano Francisco Canales, reconoció que el cuadro licántropo tuvo una semana complicada pero destacó el que lograsen conseguir el resultado esperado para avanzar a la fase final del certamen.

“Nos da bastante confianza, vivimos una semana muy complicada, sabíamos que dependíamos de otros resultados y aparte teníamos que ganar, el equipo mostró personalidad porque no es tan fácil salir a ganar cuando es la única opción, a veces eso te presiona pero nosotros lo tomamos como motivación y afortunadamente conseguimos los tres puntos y nos metimos a Liguilla”.

Asimismo, Canales afirmó que ya estando dentro de los ocho primeros, la posición en la tabla termina pasando a segundo término, al tiempo que aclaró que el equipo tiene la mente puesta en lo más alto.

“Tenemos una linda oportunidad de trascender y vamos a jugar a eso, es un nuevo torneo, la posición en la tabla ya no importa, estamos contentos y vamos a prepararnos bien para salir airosos”.

Por otro lado, con el criterio del gol de visitante, será de vital importancia que en el juego de ida, el cuadro universitario pueda mantener el cero en su puerta, así lo aseguró el camisa ‘31’ de la Jauría, al tiempo que se mostró tranquilo pues cuentan con una delantera letal, incluyendo al campeón de goleo individual, Diego Jiménez.

“Es uno de los objetivos que nos hemos ido trazando, el mantener el cero abajo, afortunadamente no nos han metido tantos goles, hemos tenido solidez; los rivales cuentan, tienen calidad, pero lo importante es que tenemos gol, tanto de local como de visita y confiamos mucho en eso, que nuestra gente de arriba sea capaz de seguir haciendo lo que ha hecho en el torneo y nosotros atrás, cuidar los marcadores para meternos a semifinales”.

Finalmente, ‘Paco’ destacó el trabajo que llevó al equipo de estar lejos de zona de Liguilla a colocarse entre los mejores del certamen, además, espera que puedan ser protagonistas dentro de Liguilla para poder luchar por el título.

“Sabemos que mucha gente no creía en nosotros porque estábamos muy lejos de puestos de Liguilla, hicimos un compromiso, el equipo se mató en cada partido y ahora conseguimos el justo premio. No sirve de nada si en la Liguilla somos un espectador más, queremos ser protagonistas y que los demás equipos se preocupen por nosotros. La directiva, la afición y nosotros nos lo merecíamos, desde hace tres torneos no se conseguía estar en Liguilla, hoy se consiguió y vamos por todo”, finalizó.

Lobos BUAP enfrentará a Alebrijes de Oaxaca en cuartos de final, esto tras culminar el certamen en la sexta posición, mientras que los oaxaqueños terminaron en el tercer sitio.