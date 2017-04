Los Lobos poblanos vencieron a Alebrijes y toman la delantera

Google Plus

Caía la tarde en la tierra del mole, el estadio Universitario de los Lobos BUAP fue el terreno perfecto para que vencieran a su visita por la mínima diferencia, los Alebrijes de Oaxaca, quienes cayeron en el partido de ida de cuartos de final del clausura 2017, con esto los poblanos toman ventaja.

Los primeros minutos del encuentro fueron de unos Alebrijes que no permitían dominio de los locales, y minutos después el encuentro se fue emparejando en cuanto a llegadas por parte de ambas escuadras; al 8´ los Lobos tuvieron su primera oportunidad en un tiro a gol el cual no se concretó, y al 10´ se marcó un fuera de lugar. Los de casa ya estaban avisando y los Oaxaqueños no quisieron quedarse atrás, al 27’ estuvieron muy cerca de hacer el primero, sin embargo con una gran atajada del arquero, José Francisco Canales lo impidió, ¡Portero!.

En la recta final del primer tiempo ambos equipos tuvieron algunos tiros de esquina en los cuales no se pudo hacer el gol, y antes de irse al descanso en el área de Alebrijes se hizo una jugada muy peligrosa, sin resultado favorable, con el cual las escuadras se fueron al vestidor.

Iniciando la segunda parte los de Oaxaca al 46’ tuvieron su primer tiro de esquina, y poco a poco comenzaban a bajar su ritmo, pues no se les veía como en el primer tiempo; al 54´se salvaron del primero de la manada quienes ya se mostraban con más dominio en su cancha, y en el 57´ finalmente Alfonso Sánchez

El sagrado gol llegó al minuto 57 cuando el #16 Alfonso Sánchez mandó un gran pase al #7 Amaury Escoto se instaló dentro del área y aprovechó la salida del arquero Lucero Álvarez para rematar y hacer que el balón entrara directamente a la red, con esto los Lobos aullaron y pusieron la ventaja del partido.

El conjunto dirigido por Rafael Puente Jr. quería hacer uno más, sin embargo Alebrijes estuvo muy cerdca de igual el marcador, diversos tiros desviados que no fueron aprovechados: al 73´ Canales impidió que la visita los empatara.

Con el marcador a favor de la manada, el próximo sábado 22 de abril visitarán territorio oaxaqueño, allá se decidirá todo, el encuentro será a las 7:00 pm y Alebrijes buscará a como de lugar ganar para pasar a la siguiente ronda del torneo.