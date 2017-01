Leonín Pineda pide ir paso a paso

Google Plus

(Foto: Yess Peralta | VAVEL México)

La mañana de este miércoles, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos de la UAEM, los Potros continuaron con su preparación de cara a la primera fecha del certamen, misma en la que enfrentarán como visitante al conjunto de Leones Negros.

Posteriormente al entrenamiento, Leonín Pineda habló de lo que será el torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer Mx: “Veo un partido nuevo, pues el futbol te da revancha y es mejor pensar en lo que viene que es este torneo, lo que haremos es buscar de a tres puntos en cada jornada sea cual sea el rival que esté enfrente”.

En este semestre, los 'Equinos' participarán en su primera Copa Corona MX, sin embargo, dicha justa no es la más importante, ya que continúan teniendo, como objetivo principal, librarse de la quema del descenso: “Antes que nada, tenemos muy claro que lo primordial es la Liga, la Copa es un parte aguas que nos dio el torneo pasado, ahora hay que jugarla, pero sin dejar de lado que nos estamos jugado gran parte en este torneo el descenso, es por ello que debemos sumar en cada partido para alejarnos de ese tema lo más rápido posible”.

Por último, sobre el mismo tema del cociente, el portero titular de los universitarios aseguró que no se confiarán por el buen trabajo que hicieron en el Apertura 216: “Sí, porque desde que llegamos aquí, está el dar más y aunque tenemos ese colchón de puntos a favor en el cociente sobre Loros y Tampico Madero, no queremos que se nos vaya rápidamente, soy de los que borrón y cuenta nueva, iremos jornada tras jornada, no podemos pensar en ser campeón sino se califica y para entrar a la Liguilla se debe sumar en cada jornada, por lo tanto, lo único en que pensamos es en sumar ya sea de local o visitante”.