Omar Ramírez: "Tenemos un gran plantel"

(Foto: Alan Rodríguez | VAVEL México)

La escuadra de Potros UAEM sigue haciendo valer su condición de local. Este viernes, el equipo universitario goleó 4-1 a Lobos BUAP, en lo que fue la cuarta fecha del Ascenso MX, edición Clausura 2017.

Después de su segundo triunfo del certamen, Omar Ramírez se dijo feliz por estar cada vez más cerca de eludir el descenso: “Estamos muy contentos, aunque matemáticamente aún no estamos salvados. El equipo es de día a día, los objetivos los vamos cumpliendo paso a paso; estamos enfrentando un torneo muy parejo y competitivo”.

Asimismo, resaltó la calidad que existe en su plantilla: “La competencia que se está viviendo está muy pareja, todos quieren participar. Los jugadores tienen hambre de triunfo, y este es un equipo de hombres, no tanto de nombres”.

El Director Técnico de los 'Equinos' afirmó que están trabajando para mejorar su accionar futbolístico: “Seguiremos teniendo un equipo que será competitivo, que será difícil y que propondrá los partidos; lo seguiremos manejando inteligentemente. Tenemos un gran plantel; lo que así aseguro es que verán a un Potros con una mejor versión que la que se vio el torneo pasado”.

Finalmente, habló de la labor que hicieron sus refuerzos extranjeros, sobre todo del mediocampista brasileño, quien se hizo presente en el marcador: “Desafortunadamente, (Luis Medina) no había podido tener participación porque no había llegado su pase internacional, al igual que el de Francisco Pizarro. Ambos tenían bastantes ganas de jugar, se les dio la oportunidad y Medina no solo lo demostró con el gol, sino con el funcionamiento”.