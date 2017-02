De la mano de Antonio López, Potros sigue invicto en el 'Chivo'

Potros UAEM: L. Pineda; A. García, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; C. Jerónimo (F. Pizarro, min, 71), E. Arriaga; J. Henestrosa (M. Gómes, min. 45), L. Medina (M. Hipólito, min, 56), J. Morales; A. López. DT: Omar Ramírez.

Loros de Colima: M. Tejada; A. Coronado, C. Ocaña (C. Sánchez, min. 63), M. Madrid, M. Orozco; L. Hernández (Á. Partida, min. 54), I. Díaz, R. Espinoza (C), B. López; C. Rodríguez y E. Cruz (J. Amador, min. 56). DT: Víctor Mora.

MARCADOR: 1-0, min. 13, A. López. 1-1, min. 41, L. Hernández. 2-1, min. 50, A. López. 3-1, M. Madrid (AUT), min. 88.

ÁRBITRO: Saúl Orozco. Amonestó a: A. Torres (min. 15), A. Tapia (min. 23) y C. Ocaña (min. 52).

INCIDENCIAS: Jornada 9 del torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Alberto Córdova: 2,976 espectadores.