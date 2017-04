Potros y Bravos dejan abierta la eliminatoria

Google Plus

Potros UAEM: L. Pineda; A. García, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; J. Morales, L. Pavez, F. Pizarro (L. Medina, min. 45), M. Hipólito (M. Gómes, min. 77); A. López (E. González, min. 45) y D. Osorio. DT: Omar Ramírez.

FC Juárez: C. Saucedo; J. Castro, J. Dias, F. Ruíz, E. Borelli; M. Fernández L. Da Silva, min. 77), J. Toledo, A. Zamora, C. Gordillo (J. Gómez, min. 86); M. Ortíz (R. Enríquez, min. 71) y L. Carrijo (C). DT: Miguel Fuentes.

MARCADOR: 0-1, min. 54, L. Carrijo. 1-1, min. 57, D. Osorio.

ÁRBITRO: Mario Vargas. Amonestó a: A. García (min. 39)

INCIDENCIAS: Ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Alberto Córdova: 13,680 espectadores.