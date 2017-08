América remonta de último minuto ante Potros UAEM

Google Plus

Potros UAEM: A. Vences; A. Tapia, E. Dueñas (C), D. Vargas, J. Manica; H. Gutiérrez, L. Medina (E. González, min. 45); J. Morales, M. Hipólito, J. Henestrosa (J. Huiqui, min. 80); y D. Osorio (A. López, min. 58).

América: M. Jiménez; C. Vargas (D. Quintero, min. 69), P. Aguilar, B. Valdez, C. Orrantia (P. Aguilar, min. 45); D. Lainez (C. Domínguez, min. 56), W. Da Silva, E. Álvarez, R. Ibarra; A. Díaz y S. Romero. DT: Miguel Herrera.

MARCADOR: 1-0, min. 7, M. Hipólito. 2-0, min. 19, J. Morales. 2-1, min. 39, P. Aguilar. 2-2, min. 77, S. Romero. 2-3, min. 90, P. Aguilar.

ÁRBITRO: Ángel Monroy. Amonestó a: L. Medina (min. 35), P. Aguilar (min. 40), C. Domínguez (min. 66), J. Manica (min. 68) y A. Tapia (min. 78).

INCIDENCIAS: Jornada 4 del torneo Apertura 2017 de la Copa Corona MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Alberto Córdova: 30,898 espectadores.