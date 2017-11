Omar Ramírez: "Fue un torneo de aprendizaje"

Google Plus

(Foto: Alan Rodríguez)

La etapa de Omar Ramírez como estratega de Potros UAEM terminó este sábado, cuando aprovecharon su condición de local para derrotar a Mineros de Zacatecas, en lo que fue la última jornada del Ascenso Bancomer MX, edición Apertura 2017.

Finalizando el partido, expresó su sentir sobre este certamen, en el que terminó en la penúltima posición de la clasificación: "Fue un torneo de aprendizaje. La mayor parte del tiempo que me ha tocado dirigir ha sido de éxito, y estoy muy agradecido con Dios, la vida y con las diferentes administraciones. No me quede más que salir con la frente en alto, porque se trabajó bien".

A la vez, informó que no descarta volver a la escuadra de su alma máter: "Desde luego que existe la posibilidad de que yo regrese más adelante. Ahora, me capacitaré de mejor manera y buscaré el apoyo de gente de más experiencia para ser mejor".

De igual forma, dejó en claro que él tomó la decisión de salir de la institución mexiquense: "Sí, decido que un ciclo ya termina, porque venimos jugando desde hace cinco años y es justo que los jugadores puedan escuchar otra voz. No me estoy bajando el barco, simplemente soy consciente de que deben escuchar otro criterio".

Por último, explicó algunos motivos por los que decidió terminar su ciclo exitoso con los 'Equinos': "Desde el 2011 para acá, afortunadamente hemos tenido trabajo, pero no vacaciones y hemos descuidado momentos importantes con la familia, que, en este momento, son parte fundamental para salir adelante. Independientemente de que el equipo debe escuchar otra vez, hubo presión que se ejerció en todos los aspectos; pero no nos vamos por este torneo. Estamos muy seguros de la decisión que se tomó".