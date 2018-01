Guía VAVEL Clausura 2018: Potros UAEM

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

El conjunto de Potros UAEM disputará su cuarto torneo en la ‘División de Plata’ del balompié mexicano, y para ello decidió realizar algunos cambios importantes en la directiva y en el cuerpo técnico. El movimiento más importante es, sin duda, la llegada de Héctor Hugo Euguí a la dirección técnica.

La campaña pasada, bajo el mando de Omar Ramírez, estratega mexicano que hizo historia con los ‘Equinos’ tras ascenderlos, no fue nada buena, pese a que el accionar futbolístico no era malo. Terminaron en la penúltima posición de la clasificación general luego de acumular 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Dichos números negativos les costaron no entrar a la Copa MX de este semestre.

Ahora, para el Clausura 2018, de la mano del técnico uruguayo, quien no dirigía desde el 2012, los mexiquenses tratarán de volver a ser protagonistas, como lo fueron en la temporada 2016 – 2017, certámenes en los que, pese a tener una de las nóminas más bajas de la Liga de Ascenso, lograron acceder a la siguiente ronda.

Euguí y su cuerpo técnico, conformado por Walter Gassire, Gabino Amparán, Martín Macías y César Cueto, han puesto como objetivo obtener el boleto a la próxima competencia copera y clasificar a Liguilla, en donde buscarán el título, pese a que no cuentan con el aval de ascender al máximo circuito.

Para lograr sus metas, Héctor Hugo decidió que los auriverdes tuvieran una plantilla con menos jugadores en comparación al Apertura 2017. Además, optó por dejar ir a elementos de mucha experiencia, para reforzarse con sólo cinco futbolistas, todos ellos provenientes del futbol extranjero.

Altas para el Clausura 2018

Edgar Solís: el defensa mexicano vuelve al circuito de ascenso tras su paso por el Club Real Burgos, de la Tercera División de España. Su experiencia por diferentes balompiés será importante para una plantilla equina en la que existe mucha juventud.

Ezequiel Ríos: el joven argentino llega a reforzar la contención, zona de la cancha en la que sufrió la UAEM durante el Apertura 2017. Hace un par de años, formó parte de la Selección Sub-20 de su país.

Francesco Celeste: el volante derecho luce como la contratación más llamativa de los 'Equinos', debido a su buena técnica. El argentino se formó en Boca Juniors y llega procedente del Club Quilmes.

Martín Ferreira: el defensa uruguayo proviene de Cerro Largo, cuadro de la Segunda División de su país, con el que, en el año pasado, disputó 28 partidos, todos como titular.

Rodrigo Bronzatti: el zaguero brasileño regresa al futbol mexicano tras haber jugado en varios equipos de su país. Se espera que sea uno de los líderes del cuadro comandado por Héctor Hugo, quien hace años lo dirigió cuando estuvo en Estudiantes Tecos.

Bajas para el Clausura 2018

Edgar Dueñas: el experimentado defensa jalisciense llegó para ser una solución en la zaga universitaria, pero no logró serlo. Disputó 13 partidos; la última parte del torneo se la perdió por lesión. Para este nuevo año, defenderá la camiseta del Atlante.

Edgar González: el 'Quesos' tampoco entró en planes de Euiguí y salió de la institución. En el último semestre, el delantero de 37 años tuvo minutos en 13 encuentros. Por ahora, no tiene club.

Joel Huiqui: el zaguero nacido en Sinaloa terminó contrato y no fue renovado, a pesar de que su funcionamiento en la última campaña fue regular. Todo parece indicar que jugará en el balompié estadounidense.

Leonín Pineda: el guardameta mexicano es, quizás, la baja más sensible de Potros, debido a que se convirtió en un titular inamovible en los tres últimos certámenes. De momento, el nacido en Arcelia, Guerrero no tiene equipo.

Otros elementos que tampoco entraron en planes de la institución universitaria son Daniel Rendón, David Stringel, Jonathan Miramontes, Luis Medina, Norman Chávez y Sinecio González.

Jugador a seguir para el Clausura 2018

Para que Potros UAEM sea protagonista en el torneo Clausura 2018, dependerá de que Dante Osorio esté en buen nivel. Pese a su juventud, el nacido en Valle de Bravo es un elemento fundamental en la oncena equina, debido a su olfato goleador, el cual lo ha mostrado desde que estaban en la Segunda División Premier.

Sus registros goleadores han ido en aumento en las tres campañas que lleva jugando en el circuito de ascenso y buscará que siga siendo así. En el Apertura 2016 anotó cuatro dianas; cinco en el Clausura 2017; y seis en el Apertura 2017.