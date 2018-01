Potros rescata empate ante el campeón

Google Plus

Potros UAEM: E. Hernández (C); E. Alaffita (O. Pineda, min. 15), R. Noya, D. Cervantes, J. Medina; C. Acosta, J. Tehuitzil, R. Román, T. Guarch (W. Mac Eachen, min. 71); M. Zúñiga y L. Madrigal (D. Toledo, min. 57). DT: Irving Rubirosa.

Alebrijes: E. Hernández (C); E. Alaffita (O. Pineda, min. 15), R. Noya, D. Cervantes, J. Medina; C. Acosta, J. Tehuitzil, R. Román, T. Guarch (W. Mac Eachen, min. 71); M. Zúñiga y L. Madrigal (D. Toledo, min. 57). DT: Irving Rubirosa.

MARCADOR: 0-1, min. 3, C. Acosta. 1-1, min. 21, A. López. 1-2, min. 27, C. Acosta. 1-3, min. 39, R. Román. 2-3, min. 45, C. Acosta. 3-3, min. 90+2, L. Rosales

ÁRBITRO: Víctor Cáceres. Amonestó a: L. Madrigal (min. 44), A. Bello (min. 53), F. Celeste (min. 72).

INCIDENCIAS: Jornada 3 del torneo Clausura 2018 del Ascenso Bancomer MX. Estadio Alberto Córdova: 1,988 de espectadores.