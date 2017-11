Salvador Reyes no es más técnico del Atlético de San Luis

Foto: María Luisa Chagoya

Salvador Reyes de la Peña no es más el director técnico del Atlético de San Luis, así lo anunció el conjunto potosino mediante un comunicado de prensa, luego de que no se lograra la calificación en el torneo de Apertura 2017 de la Liga de Ascenso.

En una reunión sostenida esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, la directiva potosina, encabezada por el CEO Alberto Marrero y Luis Torres junto a Salvador Reyes se tomó la decisión de separar al ahora ex técnico, luego del fracaso en este primer torneo, donde luego de cinco meses a decir del propio timonel no se había podido encontrar el once ideal.

'Chava' dejó al Atlético de San Luis en la onceava posición con veintiún puntos, resultado de cinco victorias, seis igualadas y cuatro derrotas, con lo cual no le alcanzó para colarse a la fiesta grande.

Apesar de haber sido desmentido por el propio Reyes el pasado viernes en rueda de prensa, tal parece indicar que su futuro podría estar ligado a los Gallos del Querétaro de seguir Luis Fernando Tena como técnico, conjunto al que se estaría integrando como auxiliar.

En los siguientes días se estará anunciando al próximo entrenador del Atlético de San Luis, quien comenzará a trabajar de inmediato para el torneo de Clausura 2018, para el cual el los potosinos comenzarán su preparación el día 20 de noviembre.