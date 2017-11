Triunfo de la Jaiba con esperanzas de Liguilla

Google Plus

Tampico Madero: H. Hernández (c); D. Menghi, O. Esparza, C. Tovar, A. Ledesma; D. Esqueda, S. Ceballos (M. García, min. 53), H. Robinson (C. Bernal, min. 87), D. Martínez (E. Aguirre, min. 63); J. Rodríguez, J. Orozco.

Murciélagos: A. Estrada; F. León, D. Jiménez (c), M. Valdéz, J. Rubio; J. Cardozo (B. Martínez, min. 70), P. Caballero, J. Williams (K. Huezo, min. 77), J. Alpuche; R. Beltrán, S. Winchester (E. Mejía, min. 84).

MARCADOR: 0-1, min. 19, D. Jiménez. 1-1, min. 30, J. Orozco, 2-1, min. 38, J. Rodríguez. 2-2, min. 58, S. Winchester. 3-2, min. 64, J. Orozco.

ÁRBITRO: Edgar Allan Morales. Amonestados:J. Cardozo (min. 1), S. Ceballos (min. 18), O. Esparza (min. 28), P. Caballero (min. 30), J. Rubio (min. 32), M. García (min. 88). Expulsados: D. Jiménez (min. 75), J. Rubio (min. 82)

INCIDENCIAS: Parido correspondiente a la Jornada 14 del Ascenso Bancomer MX, jugado en el Estadio Tamaulipas con asistencia de 10,252 espectadores.