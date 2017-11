Diego Esqueda renueva por dos años con la Jaiba Brava

Foto: TM Fútbol Club

Luego de vencerse su préstamo de un año, el centro campista estelar en el conjunto de la Jaiba Brava, Diego Esqueda renovó contrato por dos años con el equipo del sur de Tamaulipas con lo que alarga su estadía en dicho club hasta el 2019.



En entrevista con Multimedios el jugador se mostró contento de haber alargado su contrato y dijo “justo hoy cumplí un año de mi llegada al puerto y desde ese año que yo me baje del avión la gente me recibió con mucho cariño, el cariño de la gente fue fundamental y bueno después también se me dieron las cosas en lo futbolístico; ahora estamos acá alargando un contrato que yo siempre lo externe, yo siempre lo busque, me gustó, estoy cómodo acá, mi familia está contenta y lo externe que quería quedarme, quería tener esa estabilidad y hoy la directiva encabezada por Braulio (Rodríguez) me da esa oportunidad de continuar en el proyecto y ahora me toca hacer lo mío en lo deportivo".



De esta manera el club jaibo podrá contar por varios torneos más con uno de sus jugadores que sin duda fue parte angular en la salvación del descenso en el torneo Clausura 2017 y que hasta el momento ha continuado brindando buenos resultados.

No habrá bombas, si renovaciones

Asimismo en la misma entrevista Braulio Rodríguez, Director Deportivo del TM Fútbol Club precisó que continuarán trabajando en la renovación de más jugadores importantes para el equipo “tenemos prácticamente 85% del plantel que ya tiene contrato, hay jugadores referentes que van a continuar con nosotros y el primer paso es el caso de Diego”, sin embargo descartó ir en búsqueda de algún fichaje de los llamado ‘bomba’ en el siguiente draft de invierno a celebrarse el próximo 14 de diciembre, “no creo una bomba como tal, creo que tenemos un plantel muy competitivo, muy bien armado, apuntalaremos, yo creo que el proyecto lleva ciertos procesos”, señaló el directivo celeste.