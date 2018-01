Tampico Madero, listo para iniciar el Clausura 2018

Google Plus

Foto: Daniel Borrego

La Jaiba Brava se encuentra listo para el arranque del torneo Clausura 2018 luego del arranque de la pretemporada el pasado 11 de diciembre del 2017.

Veinticinco días han transcurrido desde el inicio de la pretemporada del TM Fútbol Club, en donde el plantel que dirige Eduardo Fentanes ha podido preparase de la mejor manera para afrontar un nuevo torneo que, sin duda, tendrá metas aún más altas que los anteriores con compromisos de mayor dificultad.

Durante el tiempo transcurrido después de su eliminación en el torneo Apertura 2017 en fase de semifinales, donde el conjunto celeste quedó a poco menos de cinco minutos de alcanzar la gran final del certamen, el Tampico Madero ha tenido el tiempo para replantear cómo será la estrategia que permita competir con el resto de los equipos en la liga de Ascenso MX y lograr alcanzar instancias finalistas.

Fichajes

El TMFC incorporó a Pedro Vargas, Alberto ‘Guamerucito’ García, Jorge García Carpizo, Eduardo Uscanga, Oscar Gibram Manzanarez, Fernando Herrera, Juan José García González y Ángel Saúl González como sus nuevos refuerzos, así como al colombiano Mauricio Cuero que durante las últimas 48 horas se desconoce si formará parte o no del equipo.

De igual manera, fueron extendidos los contratos del mediocampista Diego Esqueda y del arquero Humberto ‘Gansito’ Hernández, jugadores de experiencia que no solamente han mostrado querer a la institución, sino que además han demostrado ser piezas esenciales para el buen rendimiento del equipo.

Mauricio Cuero

El mediocampista de 24 años procedente de Xolos de Tijuana fue presentado el pasado 21 de diciembre en compañía de la directiva del TMFC, vistiendo la playera del club como marca el protocolo.

Sin embargo, el jugador colombiano no se ha reintegrado al Tampico Madero en lo que va del año 2018 a lo que diferentes medios argumentan que el jugador no se sintió a gusto en el puerto jaibo, lo que lo orilló a buscar lugar en el extranjero, situación a lo que el club celeste no ha emitido aún algún comunicado donde describa su relación con el futbolista.

Duelos de preparación

Asimismo, durante el mes de diciembre la Jaiba Brava agendó tres duelos de preparación en donde el Director Técnico, Eduardo Fentanes, tuvo oportunidad de evaluar el desempeño de sus pupilos con rivales como lo fueron Gavilanes (2da División), Rayados de Monterrey (2da División) y Santos Laguna (1era División), siendo los dos últimos enfrentamientos en donde pudo contar con los nuevos refuerzos.

Llega la Copa MX

Para finales del año 2017 se llevó a cabo el sorteo de Copa MX, certamen en el que la Jaiba Brava participará por primera ocasión, siendo cabeza del grupo 7 en donde se encuentran equipos como Atlas FC y Tiburones Rojos de Veracruz.

Será el próximo miércoles 17 de enero cuando el equipo celeste viaje al puerto jarocho para realizar su debut con Veracruz, el miércoles 24 recibirá en el estadio Tamaulipas a Atlas FC y la vuelta en el estadio Jalisco será el 7 de febrero, cerrando en casa el 21 de febrero el partido de vuelta con Veracruz.

Con pocos días de descanso, el equipo de la zona sur de Tamaulipas se reporta listo para iniciar el año por primera ocasión disputando dos torneos: liga y copa.