'Chelís': "En el Ascenso, el futbolista mexicano es mejor que el extranjero"

Foto: (Venados FC)

Luego de arrancar con el pie derecho el Torneo Clausura 2017 del Ascenso MX, José Luis Sánchez Solá, estratega de Venados FC, en conferencia de prensa, despejó dudas acerca de la situación de algunos jugadores del plantel astado.

“Yo no como vidrio, ni estoy peleado con nadie y tengo que respetar mi trabajo. Es mi responsabilidad, si no lo hago bien, me van a correr. Creo que el equipo debe estar como hoy, con los 29 elementos que somos. Sin Ribas y Navarro. Yo así lo entiendo, y asumo el riesgo. En su momento contribuyeron a estos doce partidos, pero hoy nos lanzamos hacia otro objetivo, otra manera de jugar, hacia otras formas, otras necesidades”.

Al final de cuentas, ante la insistencia de la prensa local, El Chelís señaló que la salida de los extranjeros se debe a la necesidad de conseguir minutos de menor.

“Para mí es más importante Venados que Ribas y Navarro. El equipo está ahí, si nos va bien, es mi responsabilidad, si nos va mal, es mi responsabilidad. Ribas se va porque necesito darle minutos a un menor, y en ese lugar está Saúl Ramírez y Diego Pineda”.

Aun así, Sánchez Solá mencionó que no se le está dando la espalda a ningún jugador, sino que buscarán las mejores opciones para Sebastián Ribas y Leandro Navarro.

“Todo lo que declaré en la semana sobre la esclavitud del futbolista mexicano, son todos los que sé, menos Venados. Aquí se respetan los contratos, se les está buscando un acomodo, si no lo encuentran seguirán estando y participando en todo lo que es Venados”.

De la misma manera, el entrenador de la escuadra yucateca, recalcó que su plantel está cerrado, y que no necesitan refuerzos extranjeros, porque en la división de plata, los mexicanos superan en talento a los jugadores foráneos.

“En el Ascenso MX, el mexicano es mejor que el extranjero, obviamente hay extranjeros muy buenos, pero esos no caben actualmente en Venados. Me gusta hablar de los jugadores que se quedaron, hoy tienen una competencia que no tenían el semestre pasado, y ahora son más buenos que antes”.