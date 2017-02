Previa Venados - Atlante: por el orgullo peninsular

Google Plus

La jornada final de la etapa de grupos para el Clausura 2017 en la Copa Corona MX, verá el enfrentamiento entre los Venados FC y lo Potros del Atlante, quienes ya no aspiran al liderato de grupo que los clasifique, per intentarán sumar para comenzar a mostrar confianza en lo que resta del torneo de Ascenso MX.

Antecedentes

El último encuentro que enfrentó a estas dos escuadras del sur de la República Mexicana, se dio en la Jornada 5 del Ascenso MX, duelo que se disputó en el estadio Carlos Iturralde Rivero. Los astados quienes eran dirigidos por El Chelís, comenzaron ganando el juego con anotación de Ulices Briceño; pero minutos después, anotaciones de los hermanos Uscanga, sentenciaron la voltereta en Yucatán para agraviar el mal estado de los Venados.

¿Cómo llegan?

Cierta mejoría ha encontrado los Venados con la llegada de Bruno Marioni al timón astado; pero la cual no será tomada en cuenta de no conseguir resultados, ya que de todos los juegos dirigidos por el ‘Barullo’ no ha logrado salir victorioso en ninguno. Su último encuentro lo disputaron ante los Leones Negros, en un empate 1-1, que dejó sabor amargo para los yucatecos, quienes se dejaron empatar con errores defensivos.

A pesar de seguir en puestos de liguilla en el torneo de liga, los Potros se encuentran en un bache en el cual no han logrado escapar, ligando cinco partidos sin conocer la victoria; siendo su partido más reciente una derrota en casa ante los Murciélagos.

Jugadores a seguir

Facundo Ospitaleche: El contención charrúa se ha convertido en una pieza clave en el accionar yucateco, inclusive ante la llegada de un nuevo entrenador. Jugador de mucha intensidad, que suele dar equilibrio al mediocampo con su gran capacidad de recuperar la pelota.

Paul Uscanga: El actual goleador de los Potrs no sólo aporta a la ofensiva sino también a la defensiva, es garantía pura para correr durante todo el partido, es visionario a la hora de repartir el balón y consecuentemente pisa el área con mucho peligro.