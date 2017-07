Lucas Ontivero: "Jugar en Venados, mi sueño desde niño"

Foto: (Venados FC)

Con el fichaje del volante argentino Lucas Ontivero, los Venados cerraron sus incorporaciones al plantel, para concentrarse en lo deportivo rumbo al comienzo del Apertura 2017 del Ascenso MX.

Lucas no tardó en conectar con el público, ya que en algún momento perteneció a la cantera del Mérida FC, justo antes de comenzar su aventura por el futbol del viejo continente.

“Hace 7 años que no venía a Mérida, y me siento muy contento de jugar con el primer equipo de Venados, ese era siempre mi sueño desde chiquito, así que llego con toda la voluntad para hacer bien las cosas”.

El argentino llega proveniente luego de su fugaz paso por la Universidad de Chile, en donde formó parte del equipo campeón en la reciente temporada Clausura 2017. Pese a llegar a una división inferior en donde se venía desempeñando, Ontivero no considera un retroceso a su carrera, ya que llega para cumplir una deuda pendiente.

“No es un retroceso en mi carrera, porque Venados es un club de donde me crié, y le tengo mucho cariño, y tenía ganas de sacarme la espinita de cuando era chico, como lo tengo igual con Independiente de Argentina en donde tampoco pude debutar”.

Desde su llegada se enfundó la dorsal #10, número que dejó un jugador que hasta la temporada pasada era un consentido de la afición yucateca; Luis Acuña.

“Estoy muy tranquilo, el número 10 no me pesa, he usado varios números importantes en mi carrera. No siento ninguna presión, vengo a aportar mi grano de arena para que el equipo le vaya bien”.

El joven volante firmó por 6 meses, y detalló que puede jugar en cualquier posición en la que su estratega requiera.

“Con Marioni estoy jugado como medio, un tipo enganche, aunque naturalmente soy extremo. Estoy preparado para jugar en la posición en la que el entrenador decida usar, mientras le haga bien al equipo”.