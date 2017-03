UDG acertó, hizo cosas que nosotros dejamos de hacer: Francisco Ramírez

Foto: Vavel Mx

"Si, al final es un resultado justo porque dejamos de hacer muchas cosas en el partido, tanto en defensa como en ataque; jugadas muy puntuales sin defensa donde debiamos cortar y no permitir el remate", declaró el Francisco Ramírez, Director Técnico de Cafetaleros, luego de perder ante Leones Negros tres goles a uno en marcador global.

Un partido, donde si bien, el conjunto local dominó de principo a fin, Cafetaleros mostró un certero desacoplamiento entre los elementos en terreno de juego: "Ellos aprovecharon de una manera acertada y lo mostraron en el marcador, después nosotros frenamos contracorriente, generamos opciones de gol que no finalizaron de una manera buena. UDG acertó, hizo las cosas bien, hizo muchos ataques- que nosotros dejamos de hacer y que son parte del juego", agregó el estretega Cafetalero.

Rumbo a la recta final del torneo, Ramírez hizo un análisis de lo que ha venido haciendo su equipo aunado a lo mostrado en este encuentro:

"Nosotros vamos a luchar hasta el final, quedan cuatro jornadas, depende exclusivamente del trabajo que hagamos en el terreno de juego. Hoy era un partido muy importante porque nos peritia acercarnos a la zona de calificación y tristemente fue un resultado adverso. El hecho de tener jugadores con cierta etiqueta no te dice que sea un equipo competitivo; es muy delicada esta situación porque para jugar la liga de ascenso necesitas gente dinámica, comprometedora y nada más. Los nombres no sirven para nada, muy claro fue algunos los chicos de la UDG que hoy se metieron al piso, cortaron...y al final pasa todo eso por tener un buen rendimiento. A mí no me dice nada que tengamos jugadores de renombre porque al final no lo demostramos en el terreno de juego".

"Sin duda creo que este ha sido el peor partido que he tenido desde que estoy en Cafetaleros; hemos perdido algunos partidos donde nosotros hemos mandado dentro del terreno de juego y hoy fue la excepción. Hicimos un partido muy malo, no fuimos efectivos en lo que se tiene que hacer para ganar un partido. Me molesta mucho que individualmente quieran salvarse y eso no va dentro de mi sistema de trabajo. Me parece que se debe tener mayor actitud para poder trabajar en equipo, trabajar con el compañero, cosa que hoy se dejó de hacer".

El estratega tiene claro que los resultados del equipo no han sido satisfactorias,así como también de la necesidad de una evaluación de los jugadores que tengan ganas de seguir y aportar al equipo: "Esta etapa de finalización de torneo va servir para evaluar y re-armar este equipo porque yo llegué cuando el torneo ya había iniciado y me parece que hay jugadores que están demás en este equipo. La liga de ascenso es una liga donde se corre, se mete, se lucha y si tu no lo haces te deslindas de la oportunidad de trascender. Aquellos equipos que tienen parte de calidad futbolística y hacen un trabajo colectivo pues tienen más opciones de ser punteros, de calificar... Creo que nosotros, en este partido especificamente, dejamos de hacerlo´".

"En mi estadía en este equipo, he tratado de identificar aquella gente que realmente quiera defender los colores de Cafetaleros. Para mí es muy importante aquél que se entrega y pone todo el esfuerzo; en esta recta final ya llevo casi siete partidos y me he dado cuenta quienes están para seguir y quienes ya no. Hoy fui muy claro en la charla en vestidores con los chicos, lo que cuesta que les den una oportunidad de jugar en un equipo y más con esta regla 10/8. Entonces trataremos de tener un examen en esta recta final de una manera acertiva y tratar de tener un plantel competitivo que se entregue y quiera los colores, que tenga amor propio por su profesión. Hoy fui muy claro en la charla y bueno las reglas están en la mesa y sobre ellas nos vamos a basar", concluyó Francisco Ramírez.