"Jugar como si fuera una final": Santiago Rivera

Foto: Cafataleros FC

"Estamos trabajando duro para el partido que viene y mostrarle a la afición que queremos ese pase, que aunque se ve dificil nada es imposible", son las palabras que externa el jugador Santiago Rivera a la afición de Cafetaleros, de cara a los últimos encuentros que faltan por disputarse en la Liga de Ascenso.

Si bien, en su visita al estadio Jalisco, Cafetaleros de Tapachula cayó tres goles por uno ante Leones Negros; un partido donde Rivera pudo tener minutos de actividad en terreno de juego: "Volví a tener minutos pero desafortunadamente quedamos abajo en el marcador, tratamos de hacer lo mejor posible pero no se logró lo que queríamos que era lograr el empate y luego darle la vuelta pero ya era muy tarde. Creo que en lo global fue un mal partido, el equipo venía muy bien pero estamos trabajando para que este viernes podamos dar la vuelta y retomar ese buen trabajo en equipo que veniamos haciendo. Sabiamos que no iba a ser fácil jugar en ese horario, pero a pesar de eso el equipo empezó jugando bien. Cayó desafortunadamente ese penal, quisimos volver e ir buscando espacios pero al final no se pudo concretar".

"En lo personal me siento bien, me siento contento de volver a tener minutos. Me tocó entrar a jugar en una posición un poco más arriba, una posición en la que ya habia estado acostumbrado. Espero poder vover a tener minutos y si no es así pues apoyar al equipo desde donde sea".

A pesar a las altas y bajas constantes en el conjunto tapachulteco, Rivera mantiene la mirada optimista rumbo a la recta final del torneo: "No podemos preocuparnos por los demás partidos, hay que preocuparnos por nosotros independientemente de lo que hagan los demás equipos, tenermos que preocuparnos por lo que hagamos nosotros. Yo veo a un equipo muy comprometido y unido".

De cara a lo que será la Jornada 14, el zaquero cafetalero manifestó que la comunicación dentro y fuera del terreno de juego es constante y que existe el compromiso firme con la afición "Es importante este partido en casa, tenemos que jugarla como si fuera una final ya que son cuatro partidos los que quedan, pero más que nada enfocarnos en este que viene ante Murciélagos y a darle con todo", al mismo tiempo que externó a la afición la invitación a que asistan al Olímpico de Tapachula para ser participes del encuentro de este viernes ante el conjunto de Murciélagos.