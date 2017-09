Sin goles en el Olímpico de Tapachula

Google Plus

Cafetaleros de Tapachula y Atlético San Luis se midieron el pasado viernes en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula en un encuentro que dejó a los aficionados con ganas de celebrar un gol, pues las escuadras no lograron hacerse daño y terminaron con una igualada sin goles.

Pese a que los locales tomaron la iniciativa desde muy temprano en el encuentro, con un disparo de Christian Bermúdez y unas cuantas jugadas cerca del área durante la primera mitad del primer tiempo, los de San Luis poco a poco fueron eludiendo a Cafetaleros para emparejar las incidencias y equilibrar la posesión de la pelota.

Ya en la segunda mitad las escuadras se apoderaron del medio campo, alejándose de las oportunidades de gol, mismas que fueron casi nulas y con mala puntería.

Lo más destacado del encuentro fue para los visitantes, que debutaron a Ulisés Zurita Jiménez con 20 años de edad, completando sus primeros 90 minutos como profesional. El jalisciense se desempeña como volante por izquierda y se mostró muy participativo durante el cotejo.

Zurita Jiménez surgió de la cantera de Chivas, equipo en el que jugó desde la Sub 15, teniendo participación en segunda y tercera división así como en las categorías Sub 17 y Sub 20 en las que acumuló al rededor de 50 cotejos.

Con este resultado Los de Tapachula llegaron a cinco unidades en lo que va de la justa, mientras que el Atlético San Luis acumula 11 unidades en 7 jornadas del Apertura 2017.

En la octava fecha del torneo, los hombres al mando de Gabriel Caballero, visitarán a Correcaminos, mientras que los pulipos de Salvador Reyes recibirán al Atlético Zacatepec.